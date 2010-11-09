افزایش قیمت در بازار شیراز وجود ندارد

محمود هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: کسبه و مردم از قوانین مطلع هستند و خود را برای شروع طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده می کنند.

وی تاکید کرد: امروز در بازار شیراز هیچگونه تخلفی مشاهده نمی شود و در حال حاضر قیمتها از چندین ماه قبل نیز کمتر شده و شهروندان تنها به خریدهای روزمره توجه می کنند.

رئیس مجمع امور صنفی شیراز با اشاره به تشدید بازرسیهای صنفی در بازار افزود: از اول آبان ماه بازرسیهای سطح شهر شدت گرفته و نصب برچسب قیمت گذاری قانونی اولویت اول در بازرسیهای سطح شهر محسوب می شود.

هاشمی گفت: امروز در فارس تولید چندین برابر مصرف است و هیچگونه افزایش قیمتی نیز وجود ندارد.