361 فرزند شهید جذب آموزش و پرورش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر دوشنبه در همایش یکروزه معلمان جدید الاستخدام فرزندان شاهد و ایثارگر مازندران اظهار داشت: فرزندان شاهد به عنوان برگزیده‌ترین برگزیدگان در جمع آموزش و پرورش هستند.

وی تصریح کرد: فرزندان شهید را به صرف دادن حقوق و ایجاد معشیت جذب نکردیم بلکه نسلی از ایثار و شهادت را وارد جرگه تعلیم و تربیت کردیم.

فیاضی یادآور شد: آنچه در این کشور و استان اتفاق افتاد ثمره خون شهیدان است که تک تک آنها طلا‌یی‌ترین انسان‌های روی زمین بودند.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود : فرزند شهیدی که در راستای وصیت امام و رهبر به جرگه تعلیم و تربیت در می‌آید نقشی فراتر از معلم عادی است.



وی خاطرنشان کرد :فرزند شهیدی که به عنوان معلم جدید وارد مدرسه می‌شود نگاه و رفتارش باید متفاوت باشد اگر شهید جایگاه ویژه‌ای دارد از یک معلم فرزند شهید در مدرسه توقع بیشتری است.



فیاضی گفت: معلمان شاهد سفیران نظامی هستند که امام و رهبر انقلاب در راس آنها حضور دارند و مسئولیت سنگینی را امام(ره) و انقلاب بر دوش آنها نهاده است.



مدیر کل آموزش وپرورش مازندران خاطرنشان کرد: معلمان شاهد در مدرسه علاوه بر گسترش دانش باید نگرش و بینش دانش‌آموز را عوض کنند و فکر ،روح وجان دانش‌آموزان را با فرهنگ شهید و شهادت آشنا کنند.



فیاضی با اشاره به وجود چهار هزار مدرسه در مازندران تصریح کرد: فرزندان شاهد را استخدام کرده‌ایم تا ذخیره‌ای برای جامعه باشند و361 فرزند شهید استخدام شده در آموزش و پرورش باید آماده پذیرش مسئولیت‌های سنگین‌تر در استان داشته باشند.