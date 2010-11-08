50 زوج شاهد در قزوین پیوند زناشویی بستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این مراسم که عصر دوشنبه برای چندمین سال متوالی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و روز ملی ازدواج با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و خانواده‌های شهدا در سالن طرح آبیاری برگزار شد سید محمد ‌مهدی شهروش رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در خصوص تکریم خانواده شهدا اظهار داشت: پیوند زناشویی با فرزندان شهدا یک افتخار بزرگ است که با لطف الهی نصیب برخی بندگان می شود.

وی ضرورت تکریم خانواده شهدا بویژه مادران ایثارگر را یادآور شد و افزود: شهدا در راه اعتلای اسلام و قرآن جانفشانی کردند و برای کشور افتخار آفریدند لذا همه ما وظیفه داریم راه آنها را ادامه داده و یادشان را گرامی داریم.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام محمد حسینی ازمربیان دفتر پاسخگویی شرعی قزوین گفت: مودت و مهربانی بین زوجین لازمه تحقق یک زندگی قرآنی است و ازدواج و زندگی زناشویی حکمی الهی است که موجب سلامت فرد و جامعه می شود.

حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: نوع ادبیات گفتگو بین زوجین در ایجاد محبت و الفت زوجین بسیارمهم است زیرا می تواند در تحکیم خانواده و تلخی و شیرینی زندگی تاثیر گذار باشد.

وی افزود: متاسفانه امروز بسیاری ا ززندگی ها فرسایشی شده و در هر ساعت دهها مورد طلاق رخ می دهد بطوری که استان قزوین در میزان طلاق رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص داده است.

محمد حسینی تصریح کرد: محبت، اعتماد و اطمینان به یکدیگر لازمه رسیدن به آرامش در زندگی است و زوجین باید با احترام به هم و حفظ حرمتها به ثبات زندگی کمک کنند.

در پایان این مراسم آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین به همراه زوجهای جوان شاهد با حضور در گلزار شهدای قزوین با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.