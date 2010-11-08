ناآشنایی کارکنان آموزش و پرورش گلستان با قوانین از مشکلات این اداره است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر دوشنبه در جلسه هم اندیشی عاملان ذیحساب این اداره کل افزود: ذیحسابی و دیوان محاسبات به منزله صافی و فیلتر به پاکسازی و درست عمل کردن کمک می کند و موجب عدم عقب ماندن کارها می شود.

درادامه عرب معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان به اهمیت حوزه مالی اشاره کرد و گفت: احساس مسئولیت در امور مالی امری ضروری است.

وی به اهمیت معاونت مالی و عاملین ذیحسابی شهرستان و مناطق اشاره کرد و گفت: امورات باید در مجرای قانون پیاده شود لذا عاملین ممکن است بیشترین چالشها را با مسئولین در پیاده کردن قانون و نحوه صحیح خرج متحمل شوند عرب گفت: با توجه به نزدیک شدن پایان سال مالی، انجام خرج بموقع هزینه شود تا بستن حسابها با مشکل روبرو نشود.

همچنین در این جلسه محمد علی طبرسا ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان اضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) با اشاره به حرکت مهم دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها در تحول اقتصادی کشور ضرورت توجه همه افراد نسبت به این امر در راستای منویات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست محترم جمهور نکاتی را ارائه و توجه همه مدعوین را به این موضوع جلب نمود.



طبرسا ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان با تعریف و تبیین اجمالی از عنوان عامل ذیحساب و اهمیت آن به متخصص و متعهد بودن آن اشاره نمود .



وی عاملین را به مطالعه و آگاهی از قوانین و مقررات خصوصاً قانون بودجه سال 89 و ضوابط اجرایی آن و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وسایر مقررات مربوطه در حوزه مالی فراخواند و گفت: انجام هر کاری در راستای امور مالی باید با تطبیق از قوانین و مقررات انجام گیرد.



طبرسا به تشریح فعالیتهای دستگاههای اجرایی که در قانون بودجه سال 89 عنوان گردیده پرداختند و به اعتبارات مربوط به خارج از شمول، پژوهشی، توسعه فعالیتهای قرآنی، توسعه ورزش همگانی، کمکهای رفاهی و سایر موارد مربوطه اشاره نموده و به هزینه کردن آنها با نهایت دقت و سرعت عمل در مدت زمان باقیمانده در راستای قوانین و مقررات را یاد آور شد.



در پایان مشکلات از سوی عاملین ذیحساب مطرح و توسط ذیحساب و کارشناسان مربوطه ذیحسابی و امور مالی اداره کل پاسخ داده شد.