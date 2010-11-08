فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی جامعه باید هدفمند باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، غلامرضا خواجه سروی عصر دوشنبه در دیدار با تشکلهای دانشجویی دانشگاه مازندران گفت: فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی باید هدفمند باشد.

وی هدف بنیادی فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی را تربیت کادری توانمند برای اداره امور نظام دانست و اظهار داشت: از آنجایی که اداره کشور به شما سپرده خواهد شد لازم است تا با حضور در فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی تجارب ارزنده ای کسب نمایید.

وی با ناکافی دانستن فعالیتهای کنونی حوزه فرهنگی و دانشجویی اذعان داشت: بخش عظیمی از ظرفیتهای دانشگاهها خالی است و می توان با هزینه کم و برنامه های خوب و مفید به غنی سازی این حوزه کمک کرد.

وی با اظهار اینکه دانشگاه محلی برای بارور شدن توانمندیهای دانشجویان است، گفت: باید امکاناتی در دانشگاهها فراهم شود تا همه دانشجویان به تناسب عقاید و علایقشان به فعالیت بپردازند.

دکتر خواجه سروی تاکید کرد: اصل تعهد و خدمت به میهن ایجاب می کند که فعالیتهای دانشگاهها نیز در راستای برآورده سازی انتظارات ملت باشد.

وی از مدیران و مسئولان دانشگاهها خواست تا با پرهیز از تصدی گری ضمن نظارت بر فعالیتهای دانشجویان ، اجرای امور را به بدنه دانشجویی واگذار نمایند .

مرتضی علویان ،معاون فرهنگی دانشگاه مازندراننیز در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه مازندران ،جزء اولین دانشگاههایی بوده که دارای معاونت فرهنگی مستقل شده است گفت: تا قبل از تفکیک نیز فعالیتهای فرهنگی از اولویتهای مسئولان ارشد دانشگاه بوده است .

وی برگزاری المپاد فرهنگی ورزشی دانشجویان، را از بزرگترین برنامه های اجرا شده در سالجاری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نیز برنامه های زیادی در این حوزه تدوین شده که طرح قربان تا غدیر با همکاری صداو سیمای مرکز مازندران به صورت مراسمی ترکیبی با موضوعات فرهنگی به مدت 10 شب اجرا خواهد شد.

در ادامه این نشست نمایندگان تشکلهای دانشجویی به ارائه نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.

حاجی پور مسئول انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به عنوان اولین سخنگوی دانشجویان گفتک انجمن اسلامی مستقل از بدو تاسیس تا کنون با رویکرد انتقاد منصفانه وارد عرصه فعالیتهای دانشگاه شده است .

وی خواستار پرهیز از شتابزدگی در عرصه فعالیتهای فرهنگی شد و گفت: روند جدید فعالیتهای فرهنگی با محوریت گزارش محوری رویه خوبی برای تعمیق و گسترش برنامه های فرهنگی نخواهد بود.

نورزاده دبیر هماهنگی انجمنهای علمی دانشگاه مازندران نیز در پیشنهادی خواستار افزایش حمایتهای دانشگاه از انجمنهای علمی در حوزه مالی و فضای های آزمایشگاهی شد وی گفت: در بسیاری از مواقع دانشجویان درگیر بروکراسی اداری برای پیشبرد فعالیتهایشان می شوند.

بخشیان دانشجوی دیگری بود که با انتقاد از بروکراسی اداری گفت: وجود این روند موجبات دلسردی دانشجویان را فراهم می آورد.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری خواستار راه اندازی کرسی های نقد و نظریه پردازی در دانشگاه شد و اظهارداشت: نباید واهمه ای از اجرای این کرسی ها داشت.

وی همچنین پیشنهاد تقسیم این کرسیها به دو بخش کرسی های آزاد فکری برای دانشجویان و نظریه پردازی برای اعضای هیئت علمی را مطرح کرد.

بهره ور دبیر کانون شهدا و دفاع مقدس دانشگاه نیز خواستار حمایتهای بیش از پیش مسئولان برای اجرای برنامه های فرهنگی و تعمیق ارزشهای جهاد و شهادت در دانشگاه شد و گفت: بدلیل پیگیری امور اداری برپایی مراسم و یا همایشهای دانشجویی ،ناگزیریم تا از ساعات درسی مان بکاهیم و این مساله در بلند مدت افت تحصیلی را برای دانشجویان بدنبال خواهد داشت.وی از مسئولان خواست تا نسبت به روانتر نمودن فعالیتهای تشکلهای دانشجویی برنامه ریزی نمایند.

مسعودی دبیر کانون امام حسن مجتبی نیز با بیان اینکه دانشگاه پایگاه خوبی برای اصلاح و تربیت نسل جوان است گفت: علی رغم تاکیدی که طی سالهای اخبر بر تولید علم و بومی سازی علوم می شود شاهد این مساله هستیم که اعضای هیئت علمی و دانشجویان همواره بدنبال نوشتن مقالات ISI هستند.

وی با انتقاد از حضور برخی اساتید کم اطلاع دردانشگاه گفت: علی رغم وجود استادان بسیار خوب و توانمند، حضور تعدادی از مدرسانی که اطلاعاتشان بسیار محدود است و قادر به پاسخگویی سئوالات دانشجویان نیستند دانشجویان را دچار نگرانی می کند.

امیدپور نماینده نشریات دانشجویی نیز با انتقاد از اینکه روند کسب مجوز نشریه روندی طولانی است گفت: با فاصله برگزار شدن کارگاههای آموزشی،عدم برگزاری نمایشگاه نشریات طی 2 سال گذشته و نبود هماهنگی در میان نشریات دانشجویی از جمله مشکلات این حوزه است .