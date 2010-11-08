مهریه بالا عزتی برای دختران به بار نمی آورد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار شامگاه دوشنبه در همایش تحکیم بنیان خانواده با محوریت ترویج ازدواج آسان اظهارداشت: ازدواج و تشکیل خانواده مورد تاکید دین مبن اسلام و شخص پیامبر گرامی اسلام(ص) است و به این موضوع نگاه تکاملی داشته و رشد و تعالی زوجین را مد نظر قرار داده است.

وی با بیان اینکه قبل از ازدواج هرکدام از زوجین در یک محیط خانوادگی پرورش یافته اند و دارای آداب و رسوم و فرهنگ خاصی هستند، اظهارداشت: با انجام ازدواج و آغاز زندگی مشترک توام با معیار های دینی و اخلاقی چنان انس و الفتی بین آنان بوجود می‌ آورد که گویی از ابتدا در یک خانواده، بزرگ شده اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: اسلام ازدواج را برای انسانی که می ‌خواهد گل سرسبد جهان هستی باشد، لازم دانسته تا بتواند در پرتو این ازدواج بر تمام غرائز خودش تسلط یافته و به کمال مطلوب نائل شود.

رستگار افزود: اسلام حذف غرائز را نمی پسندد بلکه تاکید یر ارضاء آن از طریق صحیح و مبانی ارزشی دارد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امام صادق(ع) نیز الگوگیری از ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا(س) برای نسل جوان در آستانه ازدواج را ضروری دانست و افزود: تنها چیزی که سد راه بعضی ها در تحقق ازدواج آسان می‌ شود همین خواسته های نابجای زوجین است.

زهرا اسدی با بیان اینکه تنها ازدواجی استحکام خانواده را تضمین می‌کند که نشات گرفته از نگرش های اسلامی و الهی باشد، گفت: تحکیم بنیان خانواده ‌باید طوری در راستای اهداف متعالی جامعه اسلامی پیش رود که آن استحکام، به استهلاک خانواده ها مبدل نشود.

در این همایش خطبه عقد دو زوج جوان بسیجی در راستای ترویج ازدواج آسان جاری شد و از آنان تجلیل به عمل آمد.