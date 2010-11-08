نظریه پردازی علوم انسانی در کشور ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، علی اکبر متکان عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه مازندران با بیان اینکه جنگ ما جنگ میان اعتقاد با بی دینی و بی تقوایی بود گفت: حضور ارزشمند نیروهای بسیجی عامل پیروزی در جنگ تحمیلی بوده است.

وی اظهار داشت: اگر همانند سایر کشورها در نبرد با دشمن صرفا با رویکرد کلاسیک وارد می شدیم نمی توانستیم حماسه جنگ را جاودانه کنیم.

وی با اذعان به اینکه واژه های شهادت و جهاد از جمله مفاهیمی بوده اند که در جریان جنگ و انقلاب آنها را کاربردی نموده ایم ، گفت، وجود یادمان شهدا در دانشگاهها نمادی از حماسه و عزت و بهترین سند برای آیندگان است.

متکان با ابراز خرسندی از تدفین شهدای گمنام در دانشگاههای کشور گفت: این حرکت فرهنگی و ارزشی ،زمینه ساز آشناسازی نسل جوان با آرمانها و دغدغه های جوانان سالنهای جنگ و حساستهایشان برای استقلال کشور مان خواهد شد.

وی همچنین بر تاکید مقام معظم رهبری در اسلامی سازی دانشگاهها اشاره کرد و گفت : انتظار می رود تا دانشگاهها تا نسبت به برنامه ریزی دقیق به منظور اسلامی سازی در دو وجه ظاهری و باطنی که همانا تعمیق اندیشه های اسلامی و دینی در میان نسل جوان جامعه است گام بردارند.