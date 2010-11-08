دانشگاهها برای میزبانی یادمان شهدای گمنام سبقت می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، غلامرضا خواجه سروی شامگاه دوشنبه در مراسم گلنگ زنی بنای یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران گفت: دانشگاهها در عرصه ترویج ایثار پیش گام شده اند و وزارت علوم نیز با تمام قوا از اجرای آن حمایت می کند.

وی ادامه داد: سال های پیش ، برخی بنا به دلایلی نسبت به تدفین شهدای گمنام در دانشگاهها معترض بوده اند که این فضا توسط خود دانشگاهیان در دولت نهم شکست بطوری که امروز دانشگاهها برای میزبانی شهدای گمنام اصرار دارند.

وی اظهار داشت: در دولت دهم اعلام شده است که در همه دانشگاهها پردیس شهدا ایجاد شود تا برای نسل های آینده نمادی از شهید و شهادت به یادگار بماند.

معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری بابیان اینکه سال گذشته در 26 دانشگاه طرح ساخت بنای یادبود شهدای گمنام به تصویب رسیده اظهارداشت: امسال نیز ساخت 15 بنای یادمان شهدا در دانشگاهها آغاز شده است و دانشگاه مازندران شانزدهیمن دانشگاه در سال جاری است که بنای یادمان شهدای گمنام از امروز در آن آغاز می شود.

خواجه سروی ادامه داد: یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی را بیمه می کند انتقال ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل جدیداست .

وی خاطر نشان کرد: به گواهی همه جامعه شناسان، این اصل ثابت شده است که هر نظام سیاسی که موفق به انتقال ارزش هایش به نسل بعدی شود ، عمر طولانی خواهد داشت.

وی وظیفه اصلی دانشگاهیان به خصوص اعضای هیات علمی را ارتقای ارزشهای مذهبی و فرهنگی کشور عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد ، تا در این راستا همت ویژه ای به کاربندند.

