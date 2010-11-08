دو میلیارد برای احداث یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، احمد احمد پور شامگاه دوشنبه در مراسم کلنگ زنی بنای یادبود دو شهید گمنام دانشگاه مازندران گفت: دو میلیارد ریال اعتبار برای احداث بنای یادمان شهدای گمنام اختصاص یافت.

وی افزود : این اعتبار اخیرادر نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه اختصاص یافت که یک میلیارد آن از طرف وزارت علوم و یک میلیارد دیگر نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص یافته است.

حمد پور ساخت بنای یاد بود در دانشگاهها ،برای شهدایی که در راه میهن جان خود را نثار می کنند را رسمی معمول در دنیا دانست و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده در 27 دانشگاه جهان از جمله دانشگاههای معتبری چون هاروارد ، سوربن و منچستر، برای درگذشتگان جنگ ، بنای یاد بود ساخته شده است.

وی شهادت را اوج بندگی و سیرو سلوک معنوی انسان دانست و گفت: بدون شک شهدا بهترین بندگان خداوند هستند ، چرا که بالاترین سرمایه خود یعنی جانشان را تقدیم کره اند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای سفر ریاست جمهوری در سازمان ملل و لبنان نشات گرفته از خون شهدای ما است ، ادامه داد: اگر شهدا در آن زمان برای حفظ میهن و نوامیس ما ایثار و فداکاری نمی کردند ، امروز عزت و غرورمان در عرصه های بین المللی به این حد نمی بود.

سرپرست دانشگاه اظهار داشت : وجود شهدا در دانشگاه هشداری برای همه ما است که هر صبح با نگاه به مزار شان این اصل را در ذهنمان مرور کنیم که اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در معادلات بین المللی نتیجه رشادت های این جان برکفان است.

وی با اشاره به اینکه دشمن با تبلیغات رسانه ای نسل جوانمان را مورد هدف قرار داده است ،بیان داشت: دانشگاهها امروز دارای مسوولیت رهبری و تحول در جامعه هستند و می توانند با تاکید بر توانمندی های فرهنگی و ارزشی با توطئه های دشمنان مقابله نمایند.



