دائرة المعارف نقش علما در دوره های تاریخی اردبیل تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی یادواره شهدای روحانی استان اظهار داشت: روحانیون در دوران دفاع مقدس، شهدای بسیاری را تقدیم اسلام و کشور کردند که باید به نحو مطلوب به جامعه شناسانده شوند.

وی با تاکبد بر ضرورت بررسی و ارایه افکار شهدای روحانی به جامعه بویژه نسل جوان و آینده کشور، از دست اندرکاران یادواره شهدای روحانی استان خواست صبغه علمی این یادواره را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان تجلیل از شهدا را از شعائر الهی عنوان کرد و افزود: تجلیل از شهدا به خصوص شهدای روحانی از شعائر مهم الهی بوده و باید در یادواره شهدای روحانی استان به آن پرداخته شود.



کتاب یادواره شهدای روحانی اردبیل منتشر می شود

استاندار اردبیل نیز در این جلسه طی سخنانی از انتشار کتاب یادواره شهدای روحانی استان با هدف کمک به ماندگاری بیشتر موضوع، در زمان برگزاری یادواره خبر داد.

سید حسین صابری خواستار بررسی فنی درج تصاویر شهدای روحانی به صورت کاشیکاری در مراکز مهم فرهنگی و حوزه های علمیه استان شد.

وی در پایان ابراز داشت: ستاد برگزاری یادواره، آماده دریافت پیشنهادات مردمی و کارشناسی در جهت هر چه بهتر برگزار کردن یادواره شهدای روحانی استان مقدس اردبیل است.