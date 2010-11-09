افتتاح ورزشگاه خلیج فارس به ضرر استقلال اهواز تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، داریوش یزدی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان که از سری مسابقات هفته چهارم لیگ دسته یک عصر دوشنبه در ورزشگاه 20 هزار نفری بندرعباس برگزار شد در جمع خبرنگاران بیان داشت: زمان برگزاری بازی برای تیم ما به درستی مشخص نشده بود و بازی با دو ساعت تاخیر برگزار شد.

وی ادامه داد: متاسفانه این از بخت بد تیم ما بود که در زمان افتتاح این ورزشگاه با چنین برنامه ریزی ضعیفی در مقابل آلومینیوم هرمزگان قرار بگیریم هر چند از افتتاح این ورزشگاه خوشحال هستیم و به بازیکنان آلومینیوم و مردم هرمزگان نیز تبریک می گویم ولی کار تیم از افتتاح استادیوم مهم تر است.

سرمربی تیم استقلال اهواز عملکرد تیم خود را مثبت دانست و بیان داشت: در ابتدای بازی تیم استقلال اهواز بهتر از آلومینیوم بازی کرد و فشارهای خوبی را بر روی تیم حریف وارد نمود.

یزدی ادامه داد: موقعیتهای خوبی هم برای گل زنی تیم ما فراهم شد فرصتهای از دست رفته نیز برتری تیم را به خوبی نشان می دهد.

وی در خصوص عملکرد داوری در طول بازی بیان داشت: نمره ای که برای این بازی به داوری می توان داد بالا است داوری خوب و کم نقصی از داوران دیده شد.

بزرگترین مشکل تیم مشکلات مالی است

سرمربی تیم استقلال اهواز در خصوص مشکلات فعلی این تیم اظهار داشت: تیم استقلال اهواز به لحاظ مجموعه کاری و کادر فنی در شرایط مطلوبی به سر می برد و بزرگترین مشکل تیم مشکلات مالی است.

یزدی ادامه داد: مشکل مالی از مسائلی است که از ابتدای فصل جدید وارد این تیم شده است و از این نظر تیم را تحت فشار قرار داده است.

وی ادامه داد: در گذشته تیم استقلال اهواز از موقعیت مالی بهتری برخوردار بوده است ولی در حال حاضر به طور مطلوب به تیم رسیدگی نمی شود.

این مربی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات تیم کم توجهی مسئولان تیم نسبت به بازیکنان است که باعث بروز مشکلاتی در تیم شده است.

وی اعلام کرد: تیم استقلال اهواز به درستی بسته نشده و از این بابت با مشکل مواجه است و اگر بازیکنانی را هم که برای مسابقات گوانجو به چین فرستاده شده اند به تیم اضافه کنیم باز هم با مشکل مواجه خواهیم بود.