نان همچنان خوراک دام می شود/ هدفمندی یارانه ها به داد نان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام کارشناسان هر دو قرض نان حدود 900 گرم وزن دارد و تهیه نان به عنوان خوراک دام با قیمت هر قرص 100 تومان، حدود کیلویی 200 تومان برای دامداران هزینه دارد.

این درحالی است که هزنیه تهیه خوراک دام برای دامداران به ازای هر کیلو 240 تومان است و پائین بودن نرخ نان از جمله دلایلی است که برخی دامداران را برای خرید نان و صرف آن برای خوراک دام ترغیب می کند.

برخی از کارشناسان بر این باروند که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن نرخ نان علاوه بر افزایش کیفیت نان تاحد قابل توجهی از هدر رفت آن و مصارف غیرانسانی جلوگیری می کند.



گلستان دو هزار و 35 واحد نانوایی دارد که 10 درصد آن آزادپز، 935 واحد خیازی روستایی، 700 واحد شهری است.

در حال حاضر 93درصد نانوایی های گلستان نان قلاچ (بربری) و هفت درصد بقیه سنگک، لواش، تافتون، محلی و انواع دیگر پخت می کنند که به سبب فرایند پخت آنها نان سنگک و بربری نان برتر و بقیه نانها از جمله لواش و تافتون سفارش نمی شود.



مدیرکل غله و خدات بازرگانی گلستان شامگاه دوشنبه در نشست بررسی هدفمندی یارانه ها در بخش آرد و نان در شبکه سبز استان افزود: پیش از این که قیمت نان حدود 500 ریال بود، رویکرد برخی دامداران برای استفاده از نان بجای خوراک دام بیشتر بوده است.

سید حمید رضا میرآفتاب افزود: بدون شک با واقعی شدن قیمت نان، علاوه بر افزایش بیشتر کیفیت نان، از هدر رفت و ضایعات نان جلوگیری می شود.

وی به ارائه آماری در این بخش پرداخت و گفت: به عنوان نمونه در سال 87 حدود 850 میلیارد ریال دولت برا یتامین نان در استان گلستان یارانه پرداخته است، درحالیکه میزان پرداختی مردم در این بخش حدود 250 میلیارد ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم که 10 تا 15 درصد نان غیر از مصارف انسانی و یا صرف خوارک دام صرف می شود، در این مدت حدود 130 تا 140 میلیارد ریال نان در بخش های مصارف غیرانسانی صرف شده است.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: قبل از افزایش قیمت نان از دو ماه قبل در استان، برای برخی واحدهای خبازی تولید نان صرفه اقتصادی نداشت، بخشی از نان پخته شده یا به دلال فروخته می شد و یا بصورت خرده فروشی به سوپرمارکتها عرضه می شد.



میرآفتاب افزود: از آنجائیکه همه مردم برای خرید نان به سوپرمارکتها مراجعه نمی کنند و بخشی از این نانها در این واحدها می ماند و امکان دارد در بین خبازان نیز اندک افرادی باشند که از این موضوع نیز سوء استفاده کنند.



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سرانه مصرف نان در گلستان 1.2 قرص





مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان، سرانه صمرف نان در استان به ازای هر نفر در شبانه روز را 1.2 قرص اعلام کرد و گفت: این میزان بیش از میانگین کشوری است.

میرآفتاب، شرایط خاص استان و تمایل مردم به غذای نانی را از جمله دلایل افزایش این میزان مصرف نان در استان اعلام کرد.



وجود یک نانوایی به ازای هر 850 گلستانی





مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان، شمار زیاد واحدهای خبازی در استان را از جمله مسائل بیان کرد و گفتک بطور متوسط باید به ازای هر 1300 تا 1400 نفر یک واحد خبازی باشد، ولی در استان به ازای هر 850 نفر یک واحد فعالیت دارد.

وی عنوان کرد: بالابودن شمار واحدهای خبازی، سهمیه و میزان مشتری نانوائیها را کاهش می دهد و موجب تقسیم مشتری بین نانوائیها می شود.

وی افزود: و.قتی قیمت نان آزاد و واقعی شود و مردم وجه کامل نان را بپردازند، بدون شک به واحدهایی مراجعه می کنند که نان باکیفیت تولید می کنند و اکنون این نگرانی در واحدهای خبازی وجود دارد که شاید مردم کمتر نان بخرند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی، قیمت آرد آزادپزها را 460 تا 500 تومان اعلام کرد و گفتک با آزادشدن قیمت نان، قیمت آرد، پائین تر از قیمت کنونی می شود و با واقعی شدن قیمت نان، مشتری مداری معنای تازه ای می یابد.



وی نرخ نان را متاثر از نرخ آرد دانست و گفت: اکنون تاثیرپذیری نرخ نان از هفت درصد به 32 درصد در قانون هدفمندی یارانه ها افزایش می باد و نرخ آرد نیز متاثر نرخ گندم است و درآینده نزدیک نرخ ملی گندم از سوی رئیس جمهوری اعلام می شود.



کشاورزان نگران خرید تضمینی گندم نباشند



میرآفتاب به خرید تضمینی گندم اشاره و اضافه کرد: کشاورزان نگرانی نداشته باشند، نرخ تضمینی گندم با نرخ ملی گندم تتفاوت دارد و نرخ تضمینی گندم در سالجاری بیش از قیمت سال قبل خواهد بود و اکنون در دست بررسی کارشناسی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان درباره کیفیت نان تولیدی در استان افزود: بیش از 75 درصد نان تولیدی استان با کیفیت و خوب است.



75 درصد نان تولیدی گلستان با کیفیت است



وی درباره کارخانجات آرد در استان اظهار داشت: 29 کارخانه آرد در استان وجود دارد و در سالهای اخیر بسوی استانداردسازی حرکت کردند و اکنون کیفیت آرد در استان وجود دارد و کف کیفیت آرد در تمامی کارخانجات مشهود است.

به گزارش مهر، عدم اشتغال نانوایان با تجربه، رعایت نکردن اصول صحیح تهیه خمیر، استفاده از جوش شیرین به جای خمیرمایه و خمیر ترش، رعایت نکردن مراحل تخمیر، عدم دقت در پخت، درست نبودن عرضه و توزیع، فرم و نازک بودن نان ها عوامل زیاد دیگری که سبب دورریز می شوند.



علاوه بر پایین بودن کیفیت ماده اولیه (گندم و آرد) علل دیگری که موجب ضایعات نان می شود، آنست که نان باید تازه با برشتگی یکنواخت، خمیر ماندن اطراف نان بخصوص درنان لواش سبب ضایعات می شود.



همچنین عدم وجودامکانات درخانواده های کم درآمد مثل فریزر برای نگهداری نان، خرید بیش از نیاز نان در خانوارهای کم درآمد و پرجمعیت سبب ضایعات بیشتر می شود.



استفاده از جوش شیرین سبب بدبو، بدطعم، بدرنگ شدن نان و عدم رعایت شرایط صحیح تهیه خمیر و عجله در تولید خمیر، پخت و اتمام سریع سهمیه آرد روزانه، نازک بودن نان ها که سبب خرد شدن و ضایعات می شود.