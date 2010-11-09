خوزستان دومین استان در طرح مسکن مهر است

نصرالله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: از ابتدای اجرای این پروژه به دلیل شرایط بد آب وهوایی و شرایط زمین برای آماده سازی طرح مسکن مهر در استان، خوزستان یک سال از برنامه عقب ماند اما پیش بینی می شود با تلاشهایی که صورت می گیرد در موعد مقرر واحدهای مسکن مهر تحویل مردم شود.

وی ادامه داد: سازمان مسکن و شهرسازی در انجام اقدامات خود به خصوص در اجرای پروژه مسکن مهر حرکتی رو به جلو داشته اما باید دقت کرد که این حرکت از لحاظ کیفی افت نکند.



دبیر شواری مسکن خوزستان با اشاره به اینکه بر اساس مقررات و دستورالعملها باید واحدهایی مسکونی که امکانات زیربنایی و خدماتی آنها تکمیل شده به متقاضیان تحویل داده شود، گفت: بر اساس برنامه ریزیهایی که صورت گرفته تا پایان سال 12 هزار واحد مسکونی پروژه مهر در خوزستان به بهره برداری خواهد رسید.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان اذعان داشت: در اجرای طرح مسکن مهر، این سازمان مجری نیست بلکه این پیمانکاران و تعاونیها هستند که از خود متقاضیان به شمار می روند و به عنوان مجری تلقی می شوند.



وی تصریح کرد: در اجرای طرح مسکن مهر، شهرستانهای اندیمشک، ماهشهر، آبادان و بهبهان دارای بالاترین میزان پیشرفت هستند اما شهرستانهای باغملک، شادگان و سوسنگرد حرکت کند و غیر قابل قبولی دارند.



دهقانی همچنین به وضعیت مسکن مهر در اهواز اشاره کرد و گفت: سهمیه مسکن مهر اهواز با چهار هزار واحد در شیرین شهر و دوهزار واحد در شهر جدید رامین به خوبی در حال پیشرفت است و هم اکنون با دریافت مجوز ساخت شش هزار واحد در منطقه مهدیس از وزارت مسکن و شهرسازی، می توان گفت شرایط مسکن در شهرستان اهواز بهبود می یابد.



وی با اشاره به اینکه اساس کار در طرح مسکن مهر مشارکت همگانی مسئولان به خصوص فرمانداران و مردم بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: ‌هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که پروژه‌ای به این بزرگی مشکل مدیریتی نداشته ولی همه به خصوص در زمینه اطلاع رسانی باید کمک کنند تا مردم و قشر کم درآمد جامعه به موقع وارد شوند و از فرصتهای به وجود آمده استفاده کنند و از این طرح سود و بهره ببرند.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: برای تکمیل زیر ساختها در سال جاری، دولت مبلغ 400 میلیارد تومان در نظرگرفته و در اختیار وزارت نیرو گذاشته که از این مبلغ 32 میلیارد تومان سهم استان خوزستان است.



دهقانی درباره تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر روند مسکن، خاطرنشان کرد: با حمایت دولت از تولید کنندگان در مواد اولیه و زیر ساختی مسکن از قبیل آهن، سیمان و ... در بخش مسکن به هیچ عنوان گرانی نخواهیم داشت و با این حمایت بعید است این بخش دچار رکود شود.