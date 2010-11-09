44 درصد مرگهای خوزستان به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی است

سیدسعید سیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: میزان مصرف چربی و مواد قندی در خوزستان بیش از حد استاندارد است و این در حالیست که مصرف میوه، سبزی، لبنیات، گوشت و غلات کمتر از میزان استاندارد است.

وی ادامه داد: 44 درصد خوزستانی‌ها اضافه وزن دارند و 15 درصد نیز به چاقی مفرط مبتلا هستند و همچنین پنج درصد خوزستانی‌ها دیابت دارند و سرطان معده نیز در استان شیوع بالایی دارد.



رئیس شبکه بهداشت خوزستان همچنین به مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر ایجاد رستورانهای دوستدار سلامت در سطح استان اشاره کرد و گفت: این رستورا‌نها در خوزستان در حال ایجاد هستند و تاکنون سه رستوران در اهواز و 12 رستوران در ماهشهر امتیاز لازم را برای تبدیل شدن به رستوران دوستدار سلامت کسب کرده‌ اند.



افزایش تعداد سگهای ولگرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه اظهار داشت: تعداد سگهای ولگرد که سطح شهرهای استان وجود دارند نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر شده که تداوم این وضعیت سلامت مردم استان را به خطر می‌اندازد.



وی بیان داشت: سگهای ولگرد در سطح شهرها بیماریهای زیادی را به دنبال دارند که از جمله آنها بیماری خطرناک هاری است که 100درصد کشنده است و احتمال بروز این بیماری‌ در بین مردم استان با وجود سگها در سطح استان دور از انتظار نیست.



سیدیان افزود: آموزش عمومی در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها، کاهش حیوان گزیدگی، شناسایی سگهای ولگرد و شناسنامه دار کردن سگهایی که صاحب دارند از جمله اقداماتی است که باید برای جلوگیری از بروز بیماریهای انتقالی از سگها انجام داد.



وی بیان داشت: امسال نسبت به سال گذشته معدوم کردن سگهای ولگرد در سطح استان بسیار کاهش یافته و باید برای جمع‌آوری سگهای ولگرد در سطح استان هر چه زودتر اقدام کرد.



رئیس مرکز بهداشت استان بیان داشت: سال گذشته 11 هزار قلاده سگ ولگرد در سطح استان معدوم شد و اگر به همین وضعیت اتلاف سگهای ولگرد در سطح استان ادامه یابد، امسال حتی تعداد سگها معدوم شده به 11 هزار قلاده سال گذشته هم نخواهد رسید.



وی افزود: شهرستانهای استان در این زمینه هیچگونه همکاری و فعالیتی ندارد و همین وضع باعث شده که مردم در این زمینه شکایات زیادی داشته باشند.



سیدیان گفت: بر اثر گردش این سگها در سطح شهرها، حیوان گزیدگی بسیار زیاد شده که این امر جان افراد زیادی را به خطر انداخته است.



رئیس شبکه بهداشت خوزستان با بیان آمار گزیدگی در سال گذشته افزود: در سال گذشته شش هزار و 600 شهروند خوزستانی با حیوان گزیده شدند که اگر امسال روند اتلاف سگ‌ و جانوران موذی گرفته نشود امکان دارد این آمار افزایش یابد.



وی گفت: اتلاف سگهای ولگرد در روستاها برعهده دهیاری‌ ها و در شهرهای بزرگ بر عهده شهرداریهاست که باید در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند.