حمید علیدوستی سرمربی تیم پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: قول می دهم امسال تیم پیکان در لیگ بماند و مطمئن باشید که این تیم در بازی های بعدی بهتر خواهد شد و نتیجه خواهد گرفت. پیکان در نیم فصل دوم متحول خواهد شد و دیگر به هیچ تیمی باج نخواهد داد.

سرمربی تیم پیکان حضور تماشاگران قزوینی در ورزشگاه را موجب دلگرمی تیم دانست و اظهار داشت: به هرحال تماشاگران دوست دارند تیمشان پیروز میدان باشد و با رفع مصدومیت بازیکنان و استفاده از بازیکنان جدید مانند الونگ که از نیم فصل دوم به تیم ملحق خواهند شد ما هم پیروزی هایی بدست خواهیم آورد و تماشاگران بیشتری را به ورزشگاه خواهیم کشاند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا الونگ در ترکیب تیم قرار نمی گیرد گفت: در حال حاضر الونگ با تیم تمرین می کند اما این بازیکن و محمد علی امیری، روح الله عطایی و جونیور ارناندز از نیم فصل دوم پیکان را همراهی خواهند کرد.

علیدوستی در خصوص جذب یک بازیکن خارجی تصریح کرد: در خط حمله به یک مهاجم خوب نیاز داریم که بزودی این بازیکن جذب تیم می شود و از نیم فصل دوم وارد زمین خواهد شد که نام این بازیکن پس از قطعی شدن اعلام می شود.

سرمربی پیکان در مورد بازی تیمش در هفته پانزدهم در برابر سایپا خاطرنشان کرد: سایپا تیم بزرگی است و بازیکنان خوبی در خط حمله دارد اما کاری به جدول نداریم و تمام توجه خودمان را روی بازی روز جمعه متمرکز خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: خوشحالم برای اولین بار تیم پیکان همه بازیکنانش آماده هستند و بدون مصدوم و محروم به مصاف سایپا خواهیم رفت و به دنبال کسب نتیجه در این بازی هستیم.

علیدوستی در پاسخ به این سوال که پس از صحبت های مایلی کهن در بازی با مس ممکن است در صورت برد پیکان این سرمربی برکنار شود گفت: امیدواریم اینگونه نباشد چون احترام خاصی برای باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا، سرمربی، کادر فنی و بازیکنان این تیم قائل هستم.

این سرمربی در مورد نبود کریم انصاریفرد در تیم سایپا بدلیل حضور در تیم امید یادآورشد: انصاریفرد بازیکن بزرگ و تاثیر گذاری است اما سایپا تیم قدرتمندی است و با داشتن بازیکنان شاخص در خط حمله می تواند جایگزین خوبی برای این بازیکن داشته باشد.

علیدوستی در مورد بازی با تراکتورسازی گفت: همه بازیکنان تلاش خودشان را انجام دادند اما با بد شانسی بازی را به تراکتورسازی واگذار کردیم.