سه هزار جلد کتاب به دانش آموزان عشایری خوزستان اهدا شد

محمود توژی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام توزیع این کتابها بین مدارس عشایری مناطق مختلف استان، ارتقای سطح کتابخوانی و تقویت فرهنگ مطالعه بین دانش آموزان را هدف اصلی توزیع کتاب دانست.

وی افزود: به زودی بیش از پنج هزار جلد کتاب دیگر در زمینه های فرهنگی، علمی، اجتماعی، تاریخی و آموزشی بین مدارس شبانه روزی عشایری و مجتمعهای آموزشی مناطق عشایری توزیع می شود.



توژی به راه اندازی و فعال کردن مجدد کتابخانه سیار در مناطق صعب العبور عشایری اشاره و اظهار امیدواری کرد: امسال بیش از سالهای گذشته در قالب طرح هایی چون کتابخانه سیار، خدمات فرهنگی و پرورشی به دانش آموزان محروم عشایری ارائه دهیم.



رئیس آموزش و پرورش عشایر خوزستان همچنین گفت: خوزستان تنها استانی است که از داشتن مدارس شبانه روزی دخترانه برای دانش آموزان عشایر بی بهره است و در این خصوص دانش آموزان دختر با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.



توژی افزود: در اکثر مناطق عشایری والدین به علت عدم دسترسی به مدارس دخترانه از ادامه تحصیل دختران خود جلوگیری می کنند چراکه دختران به علت نبود مدارس باید راه های بسیار طولانی را طی کنند که این امر چندان مورد قبول والدین آنها واقع نمی شود.



وی اضافه کرد: این حالت به خصوص در بخش دبیرستان دختران که در مناطق عشایری کمتر وجود دارند نمود بیشتری پیدا می کند و اغلب دختران عشایر تنها تا مقطع راهنمایی به تحصیل ادامه می دهند که این امر ضرورت توجه به مدارس شبانه روزی مخصوص دختران عشایر را دو چندان می کند.



رئیس آموزش و پرورش عشایر خوزستان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش عشایر خوزستان دارای 470 واحد آموزشی است، گفت: اغلب این واحدهای آموزشی فرسوده هستند و به اصلاح و بازسازی نیاز دارند.