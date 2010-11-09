فرمان اجرای طرح ریشه کنی بیسوادی قرآن کریم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در این فرمان که متن آن به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر استان زنجان قرار گرفت تاکید کرده است: با عنایت به مصوبه ستاد راهبردی فرهنگی استان طرح ریشه کنی بیسوادی قرآن کریم با عنوان نهضت قرآن آموزی استان با هدایت و مدیریت دبیر خانه شورای عالی قرآن استان در تمام مناطق شهری و روستایی استان از این تاریخ به مدت دو سال به مورد اجرا قرار می گیرد.

رئوفی نژاد در فرمان خود افزوده است: ضروریست تمامی دستگاهها، شرکتهای دولتی و خصوصی، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهداران استان زنجان همکاری مجدانه در اجرای مطلوب این رویداد فاخر قرآنی و اقدام انقلابی معمول دارند.

رئیس شورای عالی قرآن استان زنجان در فرمان خود، آشنایی عامه مردم با خواندن صحیح کلمات قرآن کریم به بهترین و آسانترین شیوه ممکن، ارتقای سطح کمی و کیفی علاقه مندان به قرائت قرآن مجید، زمینه سازی جهت پرداختن به مراتب بالاتر قرائت قرآن کریم، ایجاد بستری مناسب برای علاقه مندان جهت درک مفاهیم انسان ساز قرآن کریم و ایجاد زمینه برای انس با کلام الله مجید را از اهداف مهم اجرای طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی در استان زنجان اعلام کرده است.

رئوفی نژاد یادآور شده است: انتظار می رود با اهتمام جدی دستگاههای فرهنگی و تشکلهای دینی و مردمی استان تعداد 500 هزار نفر قرآن آموز پس از طی دو سال بتوانند کلمات و عبارات قرآن کریم را به صورت شمرده قرائت کنند.

وی تاکید کرده است: قرآن کریم نسخه کامل هدایت و سعادت اسنان است که تمسک بدان و گوش فرا دادن به بیانات مفسران معصوم آن تنها شرط رستگاری است. این کتاب عزیز تنها کتاب آسمانی است که در اوج صحت، اتفاق و کمال همانند دژی محک از گوهر الهی انسان در برابر تهاجم بی امان قدرت های وابسته به شرک و کفر دفاع می کند و چراغ امید و هدایت را در دل پناه جویان به ذات اقدس الهی می افزوزد .

رئوفی نژاد در فرمان خود ادامه داده است: توجه به پیوند تنگاتنگ و مستحکم و مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی ایران با فرهنگ تابناک قرآن کریم نیز بیانگر این حقیقت است که انقلاب اسلامی همچنان که در شکل گیری خود محتاج مواهب معنوی و معرفتی مبتنی بر فرهنگ متعالی قرآن کریم بوده در دوام وبقای خود نیز به سرمایه های اصیل فرهنگی و معنوی برگرفته از هدایتهای وحی نیازمند است تا آنجا که به فرموده رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) اسلام و قرآن مجید ما را پیروز کرد و به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله) روخوانی قرآن باید تمام ملت را شامل شود در کشوری که براساس اسلام اداره می شود همه مردم باید قادر به خواندن درست قرآن کریم باشند .

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرده است: با اجرای این طرح شاهد گسترش معارف حیات بخش قرآن کریم در جامعه باشیم .