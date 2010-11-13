زنجان با 26 نماینده در بازیهای آسیایی حضور می یابد

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: کاروان ایران نتایجی به مراتب بهتر از دوحه خواهد گرفت اما ممکن است در این رقابتها اختلاف رتبه تیم پنجم و نهم فقط یک طلا باشد.

رحمانی تاکید کرد: باید پس از این مسابقات خیز بلندی برای آینده برداریم و در یک فرآیند چند ساله خود را به سطح تیمهای دوم و سوم این مسابقات برسانیم.

وی با اشاره اهمیت ترویج ورزشهای همگانی در کشور خاطرنشان کرد: در راستای این موضوع بیش از 140 همایش پیاده روی در سطح استان زنجان انجام شده و تمامی روستاهای بالای هزار نفر، به حداقل امکانات ورزشی مجهز و روستاهای بالای پنج هزار نفر نیز یک سالن ورزشی احداث شده است.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان افزود: در همین راستا تامین اماکن ورزشی 60 روستای دیگر نیز برای ارائه در دور سوم سفر هیئت دولت به استان زنجان پیشنهاد شده است.

رحمانی سرانه ورزشی استان زنجان در شرایط کنونی را 60 سانتی متر مربع عنوان کرد و گفت: اگرچه که با توجه به اتمام برنامه چهارم توسعه حدود 40 سانتیمتر از حد مطلوب فاصله داریم اما با بهره‌برداری از پروژه های در حال ساخت، این متراژ به نقطه ایده‌آل خواهد رسید.

وی یادآور شد: سرانه ورزش برای هر فرد زنجانی در سال 84، 22 سانتی متر بود اما در پنج سال اخیر این مقدار به 60 سانتی متر مربع افزایش یافته است.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان همچنین تعداد پروژه‌های در حال ساخت این استان را 73 پروژه عنوان و خاطر نشان کرد: برای تکمیل این تعداد پروژه نیازمند حدود 60 میلیارد تومان بودجه هستیم که در سفر سوم هیئت دولت به استان زنجان این بودجه نیز تامین خواهد شد.

رحمانی نگاه عمیق و عدالت محورانه رییس سازمان تربیت بدنی به ورزش کشور را یکی از اساسی ترین علت‌های توسعه ورزش در سایر نقاط کشور دانست و افزود: خوشبختانه نگاه تمرکز زدایی رییس سازمان تربیت بدنی به ورزش در طول یک سال اخیر زمینه شکوفایی ورزش بسیاری از استان‌ها را فراهم آورده است و در آینده ای نزدیک نمایندگان سایر استا‌نها در تیم های ملی مختلف حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه استانها سربازان خط مقدم ورزش کشور هستند و موفقیت آنها موفقیت کل ورزش خواهد بود گفت: بی تردید در این راه هرچه قوی تر عمل کنیم ورزش کشور هم موفق تر خواهد بود و بدیهی است که ضعف ورزش استان‌ها در نهایت به ضعف ورزش کشور منجر خواهد شد.