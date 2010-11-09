به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سقف قرارداد نوسازی ناوگان مینی‌بوس برای امسال، دو هزار و 500 دستگاه است که با توجه به وجود ظرفیت برای نوسازی، زمان ثبت نام آن تمدید شده و همچنان در حال انجام است.

وی ادامه داد: 9 محصول داخلی برای نوسازی در نظر گرفته شده که قیمت آنها از 32 میلیون تومان تا 75 میلیون تومان خواهد بود که به ازای نوسازی هر دستگاه، 20 میلیون تومان وام بانکی با سود 14 درصد ارائه و 11 میلیون تومان کمک بلاعوض 8 میلیون تومان از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سه میلیون تومان از سوی ستاد تبصره سوخت بابت اسقاط خودرو پرداخت می‌شود.

علی اکبری با اشاره به اینکه طی 35 سال اخیر، اقدام قابل توجهی در راستای نوسازی ناوگان مینی‌بوس انجام نشده بود به دارندگان مینی بوس های مشمول طرح (30 سال به بالا) استان توصیه کرد از فرصتهای موجود جهت نوسازی مینی بوس های فرسوده خود استفاده کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: متقاضیان جهت اقدام می توانند به نمایندگی های شرکتهای خودرو ساز مراجعه یا با اداره حمل و نقل مسافر استان به شماره تلفن4-4262370 تماس حاصل کنند.