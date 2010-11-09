فنی و حرفه ای زنجان تعهد آموزش به 6 میلیون نفر ساعت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قاسم صیادی ظهر در نشست هم اندیشی مدیران اجرایی دانشگاه جامع علمی– کاربردی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر 11 مرکز دولتی و 150 آموزشگاه آزاد دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای در سطح استان فعالیت می کنند افزود: در حال حاضر در حدود 100 کارگاه آموزشی و 198 رشته مختلف، مهارت های فنی و حرفه ای به کارجویان آموزش داده می شود.

وی با یادآوری اینکه 70 درصد آموزش های فنی و حرفه ای به صورت عملی است ادامه داد: سازمان فنی و حرفه ای با فراهم کردن بسترهای مناسب، سعی کرده است با در نظر گرفتن نیازمندیهای بازار کار استان و کشور و بدون هیچ گونه محدودیتی به آموزش و تقویت نیروی کار ماهر بپردازد.

صیادی با تأکید بر اینکه توسعه بدون توجه به مهارت آموزی معنا ندارد افزود: به نوعی تمام ملّت ها معتقدند که نظام کارآمد، نظامی است که بتواند علم را به عمل تبدیل کند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان زنجان نیروی انسانی را با ارزش ترین سرمایه و از ارکان توسعه در هر کشور عنوان کرد و افزود: با نیم نگاهی به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مشاهده می شود که مهم ترین تفاوت آنها با سایرین، برخورداری از نیروی انسانی توانمند و کارآمد است.

صیادی با اشاره به اولویت های دولت نهم و دهم در زمینه ارائه آموزش های مهارتی در جهت اشتغال جوانان و نوجوانان، افزود: بر اساس این اولویت، توجه ویژه ای به آموزش های فنی و حرفه ای که منجر به افزایش بهره وری و تولید شود.

وی با اشاره به برنامه های توسعه ای کشور، تأکید کرد: اگر ایران اسلامی می خواهد به چشم انداز 20 ساله دست یابد، راهی جز توسعه و یکپارچه سازی مهارت های فنی و حرفه ای و حذف کارهای موازی ندارد.

صیادی ادامه داد: کشوری نظیر مالزی که امروز به الگویی برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است، 20 سال بیش از این کشوری عقب افتاده بود، پس چرا ایران اسلامی نتواند به چنین توسعه ای دست یابد.