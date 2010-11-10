اجرای هدفمندی یارانه ها تغییری در قیمت مسکن نخواهد داد

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس اظهار داشت: در حال حاضر 75 درصد از قیمت هر سازه را مصالح و حمل و نقل آنها تشکیل داده و سایر درصدها در اختیار وزارت مسکن قرار دارد.
این مسئول با بیان اینکه با هدفمندی یارانه ها موردی برای افزایش قیمت خانه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن منابع مالی آزاد شده در اختیار وزرتخانه های متولی و با همکاری مناسب خانواده بزرگ صنعت اتفاق خاصی در قیمت مصالح ساختمانی نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: علاوه بر این به جهت اجرای تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارتخانه های مختلف کشور موردی برای افزایش قیمت خانه های مسکونی وجود نداشته و قراردادهای زیربنای غیر مفید سال 1390 وزارت مسکن نیز با همان مبالغ 300 و 310 هزار تومان اجرایی خواهد شد.
نیکزاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون چگونگی رفتار اقتصادی خانواده های ایرانی برای خرید یا عدم خرید مسکن با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: در حال حاضر مسکن مورد نیاز مردم در شهرستانهای مختلف کشور ساخته و تحویل داده خواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی بیان داشت: اما بر اساس برنامه ای که جزئیات آن در صورت قطعی شدن در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد بانک مسکن قصد دارد ضمن دریافت آورده های مردم و تضمین اعطای خانه تا محدوده زمانی یکساله، حسابی برای 20 سال آینده نوزادان تازه متولد شده در نظر بگیرد.
این مسئول پیرامون طرح یاد شده عنوان کرد: خانوارها می توانند از مازاد مبالغ یارانه دریافتی برای آینده فرزندان خود در بانک مسکن با سود روزشمار پس انداز نمایند علاوه بر این خانواده هایی که قصد دارند تا صاحب خانه شوند می توانند با باز کردن حسابی مسدود و غیر قابل برداشت مبالغ خود را به تدریج ذخیره نموده تا با اجرای طرحهای خانه سازی توسط انبوه سازان و تسهیلات بانکی ارائه شده از سوی دولت به این هدف خود نائل آیند.
الزام در داشتن بیمه کیفیت سازه های در حال احداث تا سال 1390
وی درادامه از الزام بیمه کیفیت برای تمامی پروژه های ساختمانی تا سال 1390 خبر داد و افزود: برای کاهش تلفات ناشی از حودث ساختمانی می بایست کار را به کاردان سپرد.
علی نیکزاد بیان داشت: پروژه های ساختمانی از این پس علاوه بر رعایت اصول فنی مهندسی با نظارت جدی سازمان نظام مهندسی کل کشور بیمه را نیز در این مقوله دخیل خواهد دید و هر ساختمانی که تا 10 سال با سانحه ای مواجه شود خسارات وارده جبران خواهد کرد و الزام در داشتن بیمه کیفیت تا سال 1390 طرحی در راستای رسیدن به این هدف است.
وی گفت: در حال حاضر یک میلیون و 700 واحد مسکن در کل کشور مراحل احداث خود را می گذراند که در این میان یک میلیون مسکن مهر در داخل شهر، 300 هزار واحد در مناطق روستایی و 400 هزار واحد دیگر در بافت فرسوده ساخته خواهد شد.
پرداخت هفت هزار میلیاد تومان از خط اعتباری 30 هزار میلیاردی مسکن در کشور
این مسئول از پرداخت هفت هزار میلیاد تومان از خط اعتباری 30 هزار میلیادری مسکن در کشور خبر داد و افزود: از مجموع 30 هزار میلیارد خط اعتباری مسکن در کشور هفت هزار میلیارد ان پرداخت شده و مشکلی پیرامون اعتبارات مقاوم سازی در شهر، روستا و بافت فرسوده وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر کاستی در پرداخت اعتبارات بانکی شرکتهای خانه سازی، تعاونیهای سازندگی و انبوه سازان وجود دارد این مشکل به واسطه قصور ناظر و کارشناس بانک است.
نیکزاد پرداخت صرفا هزینه انشعاب را به دریافت امکانات خدماتی طرحهای مسکن مهر منتهی دانست و گفت: دولت قصد دارد تا برگی نو در کتاب خدمات رسانی به مردم بگشاید و متقاضیان مسکن مهر می توانند تنها با پرداخت هزینه انشعاب از خدمات رفاهی بهره مند شوند.
وزیر مسکن و شهرسازی ضمن دادن وعده احداث امکانات روبنایی در طرحهای مسکن مهر عنوان کرد: دولت قصد دارد تا در سایتهای بزرگ مسکن مهر بالای 500 واحد کل کشور امکاناتی روبنایی نظیر مدرسه، ورزشگاه و بیمارستان را احداث کرده و به ساخت مساجد از نقطه صفر تا صد آن مبادرت ورزد.
ورود قطار شهری به پرند تا پایان سال 90
این مسئول پیرامون اقدامات انجام شده و یا در حال انجام برای سهولت در رفت و آمد ساکنین شهرهای جدید استان تهران به پایتخت گفت: در راستای تامین رفاه ساکنین شهرهای اقماری استان تهران که غالبا از پایتخت به این مناطق گسیل داده شده اند اقداماتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان سال 90 واگن بر روی ریل قطار شهری هشتگرد به حرکت در خواهد آمد، اظهار داشت: طرح قطار شهری پرند در مراسمی کلنگ زنی خود بین سه ارگان خدمات رسان تقسیم شد و تعهد وزرات مسکن در این خصوص در حال اجراست و نهایتا تا پایان سال 90 مردم پرند شاهد حرکت واگن بر روی ریل قطار این شهر خواهند بود.
علی نیکزاد در خصوص آزادراه تهران - پردیس گفت: آزادراه تهران - پردیس نیز مراحل آخر احداث خود را می گذراند که با اتمام آن دسترسی تهران به پردیس و بالعکس در عرض 30 دقیقه میسر خواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی از ساخت 30 درصد از مدارس شهرهای جدید توسط وزارت مسکن خبر داد و خاطرنشان کرد: با اخذ مجوزهای لازم از دولت مقرر گشت تا 30 درصد از فضاهای آموزشی شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شود.
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