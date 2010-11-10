اجرای هدفمندی یارانه ها تغییری در قیمت مسکن نخواهد داد

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس اظهار داشت: در حال حاضر 75 درصد از قیمت هر سازه را مصالح و حمل و نقل آنها تشکیل داده و سایر درصدها در اختیار وزارت مسکن قرار دارد.

این مسئول با بیان اینکه با هدفمندی یارانه ها موردی برای افزایش قیمت خانه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن منابع مالی آزاد شده در اختیار وزرتخانه های متولی و با همکاری مناسب خانواده بزرگ صنعت اتفاق خاصی در قیمت مصالح ساختمانی نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: علاوه بر این به جهت اجرای تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارتخانه های مختلف کشور موردی برای افزایش قیمت خانه های مسکونی وجود نداشته و قراردادهای زیربنای غیر مفید سال 1390 وزارت مسکن نیز با همان مبالغ 300 و 310 هزار تومان اجرایی خواهد شد.

نیکزاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون چگونگی رفتار اقتصادی خانواده های ایرانی برای خرید یا عدم خرید مسکن با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: در حال حاضر مسکن مورد نیاز مردم در شهرستانهای مختلف کشور ساخته و تحویل داده خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان داشت: اما بر اساس برنامه ای که جزئیات آن در صورت قطعی شدن در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد بانک مسکن قصد دارد ضمن دریافت آورده های مردم و تضمین اعطای خانه تا محدوده زمانی یکساله، حسابی برای 20 سال آینده نوزادان تازه متولد شده در نظر بگیرد.

این مسئول پیرامون طرح یاد شده عنوان کرد: خانوارها می توانند از مازاد مبالغ یارانه دریافتی برای آینده فرزندان خود در بانک مسکن با سود روزشمار پس انداز نمایند علاوه بر این خانواده هایی که قصد دارند تا صاحب خانه شوند می توانند با باز کردن حسابی مسدود و غیر قابل برداشت مبالغ خود را به تدریج ذخیره نموده تا با اجرای طرحهای خانه سازی توسط انبوه سازان و تسهیلات بانکی ارائه شده از سوی دولت به این هدف خود نائل آیند.

الزام در داشتن بیمه کیفیت سازه های در حال احداث تا سال 1390

وی درادامه از الزام بیمه کیفیت برای تمامی پروژه های ساختمانی تا سال 1390 خبر داد و افزود: برای کاهش تلفات ناشی از حودث ساختمانی می بایست کار را به کاردان سپرد.

علی نیکزاد بیان داشت: پروژه های ساختمانی از این پس علاوه بر رعایت اصول فنی مهندسی با نظارت جدی سازمان نظام مهندسی کل کشور بیمه را نیز در این مقوله دخیل خواهد دید و هر ساختمانی که تا 10 سال با سانحه ای مواجه شود خسارات وارده جبران خواهد کرد و الزام در داشتن بیمه کیفیت تا سال 1390 طرحی در راستای رسیدن به این هدف است.