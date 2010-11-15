رایزنی 200 شرکت خارجی برای فعالیت در مسکن مهر

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس اظهار داشت: عرصه رقابت در ساخت و ساز طرحهای مسکن کشور بسیار تنگاتنگ و جدی دنبال می شود و شرکتهای انبوه ساز باید احداث خانه با سود 50 درصدی را فراموش کنند.

این مسئول از اعلام آمادگی 150 تا 200 شرکت خارجی برای مشارکت در طرح مسکن مهر کشور خبر داد و افزود: تا کنون 150 تا 200 شرکت خانه سازی خارجی با بیلان کاری مناسب و شرایط عالی برای مشارکت در طرح ملی مسکن مهر اعلام آمادگی کرده اند.

وی ادامه داد: اما به رغم رایزنیهای متعدد شرکتهای خارجی یاد شده، با توجه به ایجاد بستری مناسب در زمینه افزایش فرصتهای شغلی بواسطه این طرح ملی و روا بودن این چراغ پرنور به خانه انبوه سازان داخلی همچنان در اولویت قرار دارند.

نیکزاد با بیان اینکه قرارداد ساخت واحدهای مسکونی بیش از یکسال مورد پذیرش وزارت مسکن نیست، عنوان کرد: وزرات مسکن از هیچ تشکیلاتی نخواهد پذیرفت که طرحی در حال احداث بیش از محدوده یکساله به درازا بینجامد.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان داشت: هیچ اجباری برای دولت وجود ندارد که طرحی بدون در نظر گرفتن امکانات زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، گاز و سامانه های لوله گذاری فاضلاب را بپذیرد.

سه شرط وزیر برای انبوه سازان مسکن خارجی

این مسئول پیرامون شرایط مقرر شده برای شرکتهای انبوه سازی مسکن خارجی اظهار داشت: وزرات مسکن و شهرسازی برای شرکتهای خارجی علاقه مند جهت مشارکت در طرح مسکن مهر کشور سه شرط مقرر کرده است.

وی ادامه داد: شرط نخست احداث خانه در زمینهای تحویل داده شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تحویل کلید خانه با امکاناتی نظیر نمای بیرونی، سامانه های سرمایشی و گرمایشی، نازک کاری، درب ضد سرقت، و سود بردن از قطعات استاندارد ایرانی، شرط دوم قیمت مقطوع در دو قالب 300 هزار تومان بی آسانسور و 310 هزار تومان با آسانسور و شرط دیگر تحویل در محدوده زمانی یکساله است.

علی نیکزاد انبوه سازان داخلی را در اولویت دانست و افزود: شرکتهای انبوه سازی مسکن خارجی به صورت سرمایه گذاری شرکت داده خواهند شد و تسهیلات مالی، تضمین خرید و پرداخت که به انبوه سازان ایرانی اختصاص دارد به این شرکتها تعلق نخواهد گرفت.

وزیر مسکن و شهرسازی از فراخوان احداث 340 واحد مسکن در سال 1390 خبر داد و گفت: غیر از بخشی جزئی در شهرهای جدید که انبوه سازان خارجی اجرای آن را بر عهده گرفته اند سایر این طرحها توسط شرکتهای خانه سازی ایرانی ساخته می شود و در فراخوان احداث 340 واحد مسکن در سال 1390 مجددا از شرکتهای ایرانی دعوت بعمل خواهد آمد.