نامه های مردمی امانتی که باید بدقت رسیدگی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت شامگاه دوشنبه در بازدید از ستاد پردازش نامه های دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان و در جمع کارکنان این ستاد افزود: اگر حتی خواسته های مردم در تکه کاغذ کوچکی نیز یادداشت شده باشد، برای ما به منزله بزرگترین خواسته و امانت می باشد که باید به سرمنزل مقصود برسد.

وی تصریح کرد: تک تک نامه های مردم امانتی است در دست ما که باید به دقت و سرعت رسیدگی و پاسخ داده شود.



وی با تاکید بر اهمیت این مهم گفت: در روز استقبال از ریاست محترم جمهوری، مردم استان، حماسه جاودانه ای آفریدند که در تاریخ استان و کشور و جهان ثبت و ضبط شد ومردم عظمت و شکوه و اقتدار ایران اسلامی را نشان دادند.



مقام عالی دولت در استان افزود: این حضورحماسی حجت را برای مسئولان استان تمام کرد و در نماز جمعه هم اعلام کردم چنانچه مدیری توانایی ادامه خدمت نداشته باشد باید فرصت را برای افراد توانمند دیگر فراهم نماید.



مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری نیز گفت: بر حسب دستور ریاست محترم جمهوری مقرر گردید نامه های این دور سفر پس از آماده سازی جهت اقدام لازم به تهران ارسال شود.

