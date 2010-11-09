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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

نامه های مردمی امانتی که باید بدقت رسیدگی شود

نامه های مردمی امانتی که باید بدقت رسیدگی شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: نامه های مردمی سفر سوم رئیس جمهور به این استان، امانتی است که باید با دقت و سرعت رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت شامگاه دوشنبه در بازدید از ستاد پردازش نامه های دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان و در جمع کارکنان این ستاد افزود: اگر حتی خواسته های مردم در تکه کاغذ کوچکی نیز یادداشت شده باشد، برای ما به منزله بزرگترین خواسته و امانت می باشد که باید به سرمنزل مقصود برسد.

وی تصریح کرد: تک تک نامه های مردم امانتی است در دست ما که باید به دقت و سرعت رسیدگی و پاسخ داده شود.

وی با تاکید بر اهمیت این مهم گفت: در روز استقبال از ریاست محترم جمهوری، مردم استان، حماسه جاودانه ای آفریدند که در تاریخ استان و کشور و جهان ثبت و ضبط شد ومردم عظمت و شکوه و اقتدار ایران اسلامی را نشان دادند.

مقام عالی دولت در استان افزود: این حضورحماسی حجت را برای مسئولان استان تمام کرد و در نماز جمعه هم اعلام کردم چنانچه مدیری توانایی ادامه خدمت نداشته باشد باید فرصت را برای افراد توانمند دیگر فراهم نماید.

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری نیز گفت: بر حسب دستور ریاست محترم جمهوری مقرر گردید نامه های این دور سفر پس از آماده سازی جهت اقدام لازم به تهران ارسال شود.
 
کد مطلب 1187946

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