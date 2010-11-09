وزارت مسکن آماده پرداخت تعهدات مالی خود به آزادراه تهران - پردیس است

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس اظهار داشت: مسئولان وزارت راه و ترابری در احداث آزادراه تهران - پردیس زحمات فروانی را متقبل شده اند اما وزارت مسکن در طرحهای عملیاتی این پروژه نقشی نداشت.

این مسئول پیرامون آورده اعتباری وزارت مسکن و شهرسازی در طرح آزادراه تهران - پردیس خاطرنشان کرد: اما 65 درصد آورده اعتباری این طرح ملی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و در دو قالب اعطای زمین از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس و پرداخت اعتبارات مالی توسط بانک مسکن تامین شده است.

وی ادامه داد: اخیرا در نشستی از نیاز به منابع مالی برای اجرای این طرح سخن به میان آمد و در همان جلسه مقرر شد تا شش میلیارد تومان اعتبار دیگر از سوی وزارت مسکن تامین گردد که البته تقدیم خواهد شد.

نیکزاد در خصوص مزایای این طرح پس از افتتاح عنوان کرد: آزادراه تهران - پردیس پس از افتتاح دریچه ای جدید در راستای دسترسی سریع، آسان و ایمن مردم از پایتخت به پردیس و بالعکس خواهد گشود.

وزیر مسکن و شهرسازی از عدم دخالت وزرات متبوعش در مسائل اجرایی آزادراه تهران - پردیس خبر داد و افزود: وزارت مسکن و شهرسازی آماده ارائه تعهدات مالی خود برای اجرای هر چه سریعتر آزادراه تهران - پردیس است اما دخالتی در امور اجرایی این طرح نخواهد داشت.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.