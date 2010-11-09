احیای اراضی شیبدار مازندران پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید علی اکبر طاهایی در نشست بررسی مشکلات منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در کیاسر، حضور رهبر انقلاب در منطقه محروم اورست و سفرهای استانی دولت را سرلوحه کار تمام کارگزارن نظام دانست.

وی گفت: ارتباط بین مردم و مسئولان باید پایدار و مستمر شود و در این راستا استانداری مازندران نیز بازدید از مناطق محروم و کوهستانی را در دستور کار قرار دارد.

وی با اعلام اینکه هدف دولت توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم است، اظهار داشت: احداث کارخانه سیمان و پالایشگاه در اولویت کاری قرار دارد.

طاهایی اعتبار پالایشگاه ساری را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبار در تاریخ استان بی‌سابقه بوده است.

وی با اعلام اینکه سرمایه‌گذاری در پالایشگاه به اندازه سرمایه‌گذاری کل استان مازندران است بر روند احداث آن تأکید کرد.

وی از بررسی وضعیت شهرک صنعتی کیاسر در جلسه ویژه خبرداد و گفت: تدبیر دولت بر این است که اشتغالزایی و توجه به تولید توسط بخش خصوصی و با حفظ عرصه های طبیعی انجام شود.

استاندار مازندران درباره حل مشکل تسهیلات شهرک دامپروری منطقه چهاردانگه گفت: از بانک ملت استان خواسته شده است تا این مشکل را به صورت ویژه حل و فصل کند.

وی اضافه کرد: در سفر سوم دولت به دنبال اعتبار ویژه برای کمک به احداث صنایع تبدیلی، کشاورزی و دامپروری در استان هستیم.

طاهایی با اشاره به اینکه زباله از جدی‌ترین دغدغه‌های استان است، تصریح کرد: برای رفع این مشکل، در حال پیگیری ساخت مجتمع تولید برق از زباله هستیم که در سفر سوم نیز دنبال خواهد شد.

وی اراضی شیبدار مازندران را ۲۰۰ هزار هکتار تخمین زد و افزود: احیای اراضی شیبدار باید باقوت دنبال شود.