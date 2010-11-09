44 باب کتابخانه عمومی در کردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاالله رستگار شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 44 باب کتابخانه عمومی در استان کردستان به صورت فعال نسبت به ارائه خدمات مختلف در این بخش اقدام کرده و شش پروژه ساخت کتابخانه های عمومی نیز در دست اجراست.

وی عنوان کرد: 44 باب کتابخانه عمومی در استان کردستان با زیربنایی بیش از 18 هزار 974 متر مربع فعالیت دارند که بخشی از این فضای کتابخانه ای در استان طی سه سال اخیر ساخته و به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان کردستان از فعالیت 53 باب کتابخانه مشارکتی با زیربنای 12 هزار و 904 متر مربع خبر داد و گفت: افزایش فضای کتابخانه ای در استان کردستان به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نظر مساعد مسئولان استان، اعتبار بسیار خوبی نیز برای آن منظور شده است.

رستگار در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اجرایی کردن برنامه های مختلف در حوزه های کتابخوانی و مطاله، تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 519 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به مهمترین دلایل افزایش شمار اعضای فعال کتابخانه های عمومی استان کردستان در سال جاری، بیان داشت: یکی از مهمترین دلایل این امر، به روز کردن منابع موجود در کتابخانه های عمومی و اجرای برنامه های فرهنگی با هدف تشویق و ترغیب مردم به ویژه نسل جوان برای استفاده از منابع کتابخانه های عمومی استان بوده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 116 هزار 354 نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی کردستان هستند که این آمار در سال قبل تنها 18 هزار 715 نفر بود و افزایش چند برابری اعضای فعال کتابخانه های عمومی در استان باید به عنوان یک اتفاق بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه مسائل فرهنگی بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان این بخش قرار گیرد.

وی در پایان برنامه های استان کردستان در ایام هفته کتاب را اعلام کرد و یادآور شد: در ایام این هفته برنامه های جامعی با همکاری و مشارکت دستگاه های مختلف دولتی در راستای ترویج مطالعه کتاب و عضویت در کتابخانه های عمومی استان کردستان برگزار خواهد شد.