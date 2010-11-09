سیستان و بلوچستان بالاترین و تهران کمترین نرخ ازدواج را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کرمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که با محور بررسی تحولات ازدواج در کشور دوشنبه برگزار شد با بیان اینکه از اول ذی‌الحجه به مدت یک هفته با عنوان هفته ملی «ازدواج» نامگذاری شده گفت: چنانچه زوجینی در طی این هفته ازدواج کرده و ازدواج آنها در ثبت احوال ثبت شود، می‌توانند با مراجعه به ادارات، شناسنامه رایانه‌ای جدید را بدون نوبت دریافت کنند.

وی افزود: فراوانی نام، کنیه و القاب «علی» و «فاطمه» که خانواده‌ها از این نام‌ها برای فرزندان خود استفاده ‌کرده‌اند، 10 میلیون و 267 هزار و 152 مورد نام است.

به گفته معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور، فراوانی زوج‌هایی که نامشان «علی» و «فاطمه» است، 54 هزار و 472 خانوار و همچنین زوج‌هایی که نام آنها «علی » و «زهرا» است، 40 هزار و 314 خانوار است.

وی با اشاره به فراوانی نام‌های پسران، تصریح کرد: در یکصد میلیون سندی که در پایگاه اطلاعات ثبت احوال به ثبت رسیده است، نامهای «محمد»، «علی»، «حسین»، «مهدی»، «حسن»، «رضا»، «احمد»، «محمدرضا»، «عباس» و «علیرضا» برای پسران و نامهای «فاطمه»، «زهرا»، «مریم»، «معصومه»، «سکینه»، «زینب»، «رقیه»، «خدیجه»، «لیلا»، «سمیه»، «مرضیه»، «صدیقه»، «کبری» و «طاهره» دارای بیشترین فراوانی نام‌ها در بین دختران بوده است.

کرمی ادامه داد: همچنین آمار فراوانی نام «علی» که تا شهریور ماه امسال به ثبت رسیده است دو میلیون و 222 هزار و 212 نفر و نام «فاطمه» هشت میلیون و 304 هزار و 164 مورد بوده است.

وی ادامه داد: در سال 88 فراوانی نام «علی» از بین کل ولادت‌ که 675 هزار و 896 مورد بود، 23 هزار و 234 نفر نام «علی» ثبت شده و 52 هزار و 772 نفر نام «فاطمه» ثبت شده است.

کرمی بیشترین نرخ ازدواج در سال 88 را مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 7/14 درصد عنوان کرد و گفت: در این استان به ازای هر یکهزار نفر 7/14 درصد واقعه ازدواج در سیستان و بلوچستان ثبت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس آمار کمترین نرخ ازدواج آمار نیز با 4/9 درصد مربوط به استان تهران است.

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر این که نرخ ازدواج در کشور در سال گذشته 2/12 درصد است، عنوان کرد: استان سیستان و بلوچستان از نظر نرخ ازدواج از میانگین کشوری بالاتر است.

وی تصریح کرد: بیشترین ازدواج به ثبت رسیده در سال 88 مربوط به ماه فروردین با 96 هزار و 680 واقعه ازدواج و کمترین آمار مربوط به بهمن ماه با 33 هزار و 215 واقعه ازدواج است.

به گفته کرمی، در سال 88 به طور کلی 890 هزار و 208 واقعه ازدواج در کل کشور به ثبت رسیده است که این آمار تنها مربوط به تعداد ازدواج‌های ثبت شده است، چرا که ممکن است در روستاها هم ازدواجی انجام شده اما به ثبت نرسیده باشد.

وی ادامه داد: در 6 ماهه نخست امسال نیز 481 هزار و 148 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور افزود: میانگین سن ازدواج در سال 88 برای مردان 26 سال و 11 ماه و برای زنان 22 سال و شش ماه بوده است. همچنین بیشترین میانگین سن ازدواج در سال 88 مربوط به استان فارس با میانگین سن ازدواج 28 سال و یک ماه برای مردان و برای زنان در استان تهران با 24 سال سن به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین کمترین میانگین سن ازدواج در سال گذشته مربوط به مردان در استان سیستان و بلوچستان با 25 سال و چهار ماه و کمترین میانگین ازدواج مربوط به زنان این استان با 20 سال و پنج ماه است.

کرمی تصریح کرد: در سال گذشته 675 هزار و 896 ولادت برای پسران ثبت شده که از این تعداد 23 هزار و 234 مورد نام «علی» را برگزیده‌اند و 638 هزار و 113 ولادت دختر ثبت شده که از این تعداد نیز 52 هزار و 772 مورد نام «فاطمه» را برگزیدند.

وی تصریح کرد: در 6 ماهه نخست امسال نیز 337 هزار و 428 مورد ولادت پسر به ثبت رسیده است که از این تعداد 12 هزار و 130 مورد مزین به نام «علی» شده‌اند و 318 هزار و 506 مورد ولادت دختر به ثبت رسیده است که از این تعداد 27 هزار و 874 مورد نام «فاطمه» را انتخاب کردند.

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور همچنین در مورد آمار طلاق نیز بیان کرد: در سال 88 نرخ طلاق در کشور به 7/1 درصد رسید که کمترین نرخ طلاق با نیم درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان و بیشترین نرخ طلاق با 5/2 درصد مربوط استان تهران به ثبت رسیده است.

کرمی در ادامه با اشاره به فعالیت بخش مشاوره سازمان ثبت احوال عنوان کرد: این دفتر آمادگی دارد تا هر گونه اطلاعاتی در خصوص «نام» را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد، لذا خانواده‌ها می‌توانند در مورد نام و القاب متناسب با فرهنگ و قومیت و مذهب با این سازمان برای انتخاب نام فرزندان خود مشورت کنند.