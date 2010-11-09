به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین دوره چهره‌های ماندگار با حضور دکتر رضا پورحسین رئیس ستاد چهره‌های ماندگار، محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار و خبرنگاران صبح امروز دو شنبه 17 آبان‌ماه در دفتر ستاد چهره‌های ماندگار برگزار شد.

دکتر رضا پورحسین در این نشست گفت: هشتمین دوره‌ چهره‌ای ماندگار 27 آبان‌ماه ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود. امسال هم مثل سالهای قبل از چند تن از بزرگان علم و معرفت دعوت به عمل آمده است. هدف ما تجلیل از بزرگان علم و معرفت است. به ویژه کسانی که کارهای بزرگی انجام داده‌اند و باعث شده‌اند ایران یک قدم به جلو پیشرفت داشته باشد. هدف دیگر ایجاد انگیزه برای نسل جوان به سمت علم اندوزی است.

وی در ادامه افزود: نسل جوان برای اینکه در مسیر علم و پژوهش قرار گیرد نیازمند سرمشق است و ما سعی داریم تا چهره‌های علمی و معرفت را معرفی کنیم تا بتوانیم الگوهای مناسبی برای نسل جوان ارایه دهیم. رواج فرهنگ تقدیر و تجلیل از بزرگان از دیگر اهداف ستاد چهره‌های ماندگار است تا بتوانیم به عنوان یک نهاد اجتماعی این فرهنگ را گسترش دهیم.

رئیس ستاد چهره‌های ماندگار یادآور شد: برگزاری همایش چهره‌های ماندگار بر عهده صدا و سیمای ایران است و محافل زیادی در این باره نقش دارند که می‌توان به فرهنگستان‌های چهارگانه کشور، دانشگاه‌های بزرگ همچون علم و صنعت، انجمن‌ها همچون انجمن علمی فیزیک، انجمن آثار مفاخر و ... اشاره کرد.

پورحسین بیان کرد: ‌در مجموع انتخاب چهره‌های ماندگار کار ساده‌ای نیست و باید به افرادی که انتخاب می‌شوند ویژگی‌های بسیاری داشته باشند تا بتوانیم به عنوان یک الگو از یک شخصیت مطرح عنوان کنیم.

در ادامه نشست محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار گفت: از سال 79 تا کنون 205 شخصیت علمی، فرهنگی و هنری در 7 دوره انتخاب و معرفی کرده‌ایم همان طور که دکتر پورحسین اشاره کردند همایش چهره‌های ماندگار 27 آبان ماه برگزار می‌شود. در این همایش دو بعد دانشگاهی، ادب و هنر را در نظر گرفته‌ایم. همچنین برای انتخاب بزرگان ملاک‌های زیادی در نظر داشتیم مثلاً بزرگانی که در حوزه علمی بوده‌اند حتماً باید استاد دانشگاه باشند و دانشیار بودن باعث می‌شد از داوری‌ها خارج شوند. اما در رشته ادب و هنر استاد دانشگاهی ملاک نبود.

اسعدی در ادامه صحت خود افزود: انتشار کتاب درباره شخصیت‌های مختلف از دیگر کارهایی است که صورت گرفته است تا کنون 529 کتاب راجع به شخصیت‌های مختلف منتشر شده است و این کار ادامه خواهد داشت. همچنین قرار است درباره شخصیت پروفسور سمیعی یک فیلم سینمایی ساخته شود.

در ادامه این نشست دکتر رضا پورحسین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعداد برگزیدگان در رشته‌های هنر و ادبیات گفت: در این دوره از همایش از 25 نفر تقدیر خواهیم کرد که پنج نفر در حوزه هنر، سه نفر در حوزه ادبیات و بقیه در رشته‌های دیگر علوم هستند.

وی در ادامه افزود: چاپ کتاب عکس توسط دبیرخانه همایش انجام می‌شود و سری جدید این نوع کتاب در حال انتشار است. همچنین بالای 90 درصد از کسانی که در این هفت دوره تقدیر شده‌اند بالای 60 سال بوده‌اند. هر سال که جلوتر می رویم چهره‌های ماندگار جوانتر می‌شوند.

محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار در ادامه افزود: در حال حاضر تاب دکتر فرهنگی و چند نفر دیگر آماده چاپ است. همچنین 28 نفر از 205 نفر که تجلیل شده‌اند، فوت شده‌اند که اغلب آنها بالای 80 سال بودند.

دکتر رضا پورحسین رئیس ستاد چهره‌های ماندگار درباره جوایز این همایش گفت:‌ هنوز درباره کمیت جوایز تصمیمی گرفته نشده است اما قاعدتاً باید قابل توجه باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران که آیا جایزه در حد جشنواره فارابی است، گفت: در این جشنواره جوایز 12 میلیون تومان بود که احتمالاً جوایز چهره‌های ماندگار هم بر همین اندازه است.

رئیس ستاد چهره های ماندگار در پایان افزود: همیشه صدا و سیما حمایت مادی و معنوی خود را از همایش چهره‌های ماندگار کرده است چرا که وظیفه اصلی اش فرهنگسازی است البته اگر دوستان دیگری هم بودند که قصد حمایت کردن داشتند این کار انجام شده است اما بانی اصلی صدا و سیما است.

رضا پورحسین در پایان این نشست گفت: شبکه‌های دو، جام جم، رادیو سلامت و رادیو ایران به صورت زنده همایش چهره‌های ماندگار را ساعت 19 پخش می‌کنند، همچنین شبکه چهار تکرار این برنامه‌ها را روی آنتن می‌فرستد.