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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

چهار شهرستان در خراسان شمالی جزو مناطق محروم هستند

چهار شهرستان در خراسان شمالی جزو مناطق محروم هستند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه خود گفته بود "موافق بازگرداندن عنوان محرومیت برای استان خراسان شمالی نیستم" این در حالیست که چهار شهرستان در خراسان شمالی جزو مناطق محروم محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، استاندار خراسان شمالی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فقط شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین جزو مناطق محروم شناخته نشده است ولی حتی بخشهای تابع این شهرستانها به عنوان منطقه محروم شناخته می شود.

ابوطالب شفقت اظهار داشت: بخشهای حصار گرمخان و راز و جرگلان از توابع شهرستان بجنورد، بام و صفی آباد از بخشهای اسفراین و سرحد و قوشخانه از بخشهای تابعه شهرستان شیروان جزو مناطق محروم استان تلقی می شوند.

استاندار خراسان شمالی افزود: این مناطق در استان خراسان شمالی از تمام مزایای خاص مناطق محروم که در کشور تعریف شده از جمله معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران و صنایع برخوردار می شود.

صادقی گلمکانی در جلسه انتصاب رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفته بود: عنوان محرومیت، محرومیت به همراه می آورد و من به هیچ عنوان با این عنوان موافق نیستم و برای بازگرداندن این عنوان به خراسان شمالی تلاشی نمی کنم.
کد مطلب 1187975

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