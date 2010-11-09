چهار شهرستان در خراسان شمالی جزو مناطق محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، استاندار خراسان شمالی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فقط شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین جزو مناطق محروم شناخته نشده است ولی حتی بخشهای تابع این شهرستانها به عنوان منطقه محروم شناخته می شود.

ابوطالب شفقت اظهار داشت: بخشهای حصار گرمخان و راز و جرگلان از توابع شهرستان بجنورد، بام و صفی آباد از بخشهای اسفراین و سرحد و قوشخانه از بخشهای تابعه شهرستان شیروان جزو مناطق محروم استان تلقی می شوند.



استاندار خراسان شمالی افزود: این مناطق در استان خراسان شمالی از تمام مزایای خاص مناطق محروم که در کشور تعریف شده از جمله معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران و صنایع برخوردار می شود.



صادقی گلمکانی در جلسه انتصاب رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفته بود: عنوان محرومیت، محرومیت به همراه می آورد و من به هیچ عنوان با این عنوان موافق نیستم و برای بازگرداندن این عنوان به خراسان شمالی تلاشی نمی کنم.