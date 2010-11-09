امکان ترمیم استخوانهای آسیب دیده فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی مهدیخانی نهرخلجی - مجری طرح با بیان اینکه فرایند واکنشهای زیست فعال در تعدادی از شیشه های زیست فعال سیلیکاتی سریع تر از هیدروکسی آپاتیت اتفاق می افتد، افزود: برخی از این شیشه های زیست فعال دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و فعالیت ضد باکتریایی آنها تحت تاثیر ترکیب شیمیایی آنها است.

وی با اشاره به پروژه تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه صنعتی اصفهان، یاداور شد: با اجرای این پژوهش موفق به بهبود خاصیت ضد باکتریایی شیشه های زیست فعال حاوی سیلیس بالا با کاهش اندازه ذرات آنها به ابعاد نانومتری شدیم.



مجری طرح ادامه داد: در پژوهش با کاهش اندازه ذرات شیشه های زیست فعال تهیه شده به روش سل- ژل که حاوی مقادیر بالای سیلیس هستند، موفق به افزایش خاصیت ضد باکتریایی این بیوماده شدیم.



مهدیخانی، با اشاره به جزئیات اجرای این پژوهش، خاطر نشان کرد: نانوذرات شیشه زیست فعال با خاصیت ضد باکتریایی به عنوان پر کننده در نواقص استخوانی و تقویت کننده در کامپوزیتهای مهندسی بافت استخوان می توانند شرایط مطلوبی را برای ترمیم بافت آسیب دیده استخوانی فراهم کنند.