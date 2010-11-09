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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۲

توسط محققان کشور/

امکان ترمیم استخوانهای آسیب دیده فراهم شد

امکان ترمیم استخوانهای آسیب دیده فراهم شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان طی اجرای پژوهشی شیشه های زیست فعال سیلیکاتی ضد باکتریایی را تولید کردند که زمینه مناسبی برای ترمیم بافتهای آسیب دیده استخوانی فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی مهدیخانی نهرخلجی - مجری طرح با بیان اینکه فرایند واکنشهای زیست فعال در تعدادی از شیشه های زیست فعال سیلیکاتی سریع تر از هیدروکسی آپاتیت اتفاق می افتد، افزود: برخی از این شیشه های زیست فعال دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و فعالیت ضد باکتریایی آنها تحت تاثیر ترکیب شیمیایی آنها است.

وی با اشاره به پروژه تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه صنعتی اصفهان، یاداور شد: با اجرای این پژوهش موفق به بهبود خاصیت ضد باکتریایی شیشه های زیست فعال حاوی سیلیس بالا با کاهش اندازه ذرات آنها به ابعاد نانومتری شدیم.
 
مجری طرح ادامه داد: در پژوهش با کاهش اندازه ذرات شیشه های زیست فعال تهیه شده به روش سل- ژل که حاوی مقادیر بالای سیلیس هستند، موفق به افزایش خاصیت ضد باکتریایی این بیوماده شدیم.
 
مهدیخانی، با اشاره به جزئیات اجرای این پژوهش، خاطر نشان کرد: نانوذرات شیشه زیست فعال با خاصیت ضد باکتریایی به عنوان پر کننده در نواقص استخوانی و تقویت کننده در کامپوزیتهای مهندسی بافت استخوان می توانند شرایط مطلوبی را برای ترمیم بافت آسیب دیده استخوانی فراهم کنند.
کد مطلب 1187977

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