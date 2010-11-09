قاچاق زنان و کودکان از مرزهای آبی کذب است

سردار علی محمد سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قاچاق انسان از آبهای جنوب کشور گفت: با این قضیه برخورد نداشته ایم. چیزهایی در سه سال گذشته بوده بسیار جزئی است. در یک روزنامه هم خواندم که درباره پدیده ای در خلیج فارس با نام قاچاق انسان نوشته شده بود اما پلیس در بحث کشفیات تا کنون شاهد آنچه با عنوان قاچاق انسان به خصوص کودکان و زنان نام برده می شود نبوده است.

فرمانده دریابانی فرماندهی مرزبانی ناجا خاطرنشان کرد: البته عابرهای غیرمجازی داریم که از مرزهای آبی تردد می کنند اما آنها به عنوان کار این ترددهای غیرمجاز را انجام می دهند که بیشتر در مرزهای جنوب شرق کشور وجود دارد اما تردد به معنای اینکه قاچاق انسان انجام شود وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ناجا در زمان صلح بیشترین نقش را در حفظ و حراست از امنیت دریا دارد گفت: نیروهای مسلح در زمان صلح نقش چندانی نمی توانند در امنیت دریا داشته باشند چون امنیت به خطر نیافتاده و بحرانی وجود ندارد. کنترل مسائل امنیتی کوچک نیز که اتفاق می افتد بر عهده ناجا است و اکنون در فرماندهی دریابانی فرماندهی مرزبانی ناجا در حال کنترل هستیم و چندان مشکل پیچیده امنیتی در مرزهای آبی نداریم.

سردار سلامی از عبور مشروبات الکلی و مواد مخدر از مرزهای آبی به عنوان برخی مسائل امنیتی آنها نام برد و گفت: کشفیات مشروبات الکلی در سال جاری نسبت سال گذشته دو برابر شده است.



