هجدهمین کنگره جهانی حسابداران در کوالالامپور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخست وزیر مالزی در پیامی به این همایش که توسط "نور محمد یعقوب" وزیر دفتر نخست وزیری قرائت شد، گفت که نقش بسیارسخت حسابداران درکشف سوء استفاده های مالی،منعکس کننده اطلاعات مهیا شده برای محافظت از فعالیت سالم بازار و خدمات سرمایه است.

"نجیب رزاق" در این پیام افزود: این فعالیت یک وظیفه الزامی برای حسابرسان و کارمندان است که تخلفات انجام شده در حیطه قوانین امنیتی و قوانین حاکم بر بازار مبادلات سهام را به مقامات مسئول گزارش دهند.

وی گفت که توسعه موفق صنعت حسابداری باید بر مبنای توانمندی متخصصین برای ایفای یک نقش فعال در اعمال قضاوت حرفه ای در بکار بردن استاندارهای جهانی حسابداری باشد.

نخست وزیر مالزی گفت: حرفه حسابداری بین المللی و مقررات دولتی، باید نسبت به ایجاد و ترویج سطح بالای استاندارد متعهد باشند.

نحیب رزاق در این پیام تاکید کرد که گزارشهای مالی با ارایه اطلاعات اصولی باید زمینه تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران را فراهم کند.

هجدهمین کنگره جهانی حسابداران به میزبانی موسسه حسابداران مالزی و توسط فدراسیون بین المللی حسابداران با حضور بیش از 6 هزار نماینده از 122 کشور جهان از روز دوشنبه به مدت 4 روز در مرکز همایش های کوالالامپور برگزار می شود.

به نظر می رسد که امسال پس از مالزی که میزبانی این کنگره را بر عهده دارد جمهوری اسلامی ایران با 86 شرکت کننده یکی از فعال ترین کشورها در جمع 122 کشور حاضر در این کنگره می باشد.

حضور موسات عالی حسابرسی کشورهای مختلف، پر رنگ تر از کنگره های قبلی است که به نظر می رسد موضوعات قابل طرح در این کنگره از جمله مالیه اسلامی و پایندگی خلق ارزش در اقتصاد بدون مرزمی تواند از جمله دلالیل حضور پررنگ این نوع موسسات باشد.

دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران نیز در این کنگره با یک هیأت به سرپرستی مصطفی علی اصغر پور معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها شرکت کرده است.

این کنگره که هر4 سال یک بار برگزار می گردد ، بزرگترین گردهمایی حسابداران حرفه ای در جهان است.