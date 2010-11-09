6100 بازرسی از واحدهای صنفی در کردستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای نظارت دقیق بر وضعیت قیمت ها در بازار، از ابتدای اغاز بسته نظارتی هدفمند کردن یارانه ها بیش از شش هزار و 100 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و بازار استان کردستان انجام شده است.

وی عنوان کرد: سازمان بازرگانی استان کردستان با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان و مجامع امور صنفی گشت های مشترک بازرسی و نظارت را تشکیل داده که در طول دو هفته گذشته نیز چندین انبار احتکار کالای اساسی و مورد نیاز مردم شناسایی و ضبط شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به موجودی انبارهای کشف شده در شهر سنندج، خاطرنشان کرد: در این انبارها هزار و 600 حلب چهار کیلویی روغن نباتی و 80 تن برنج خارجی که به صورت غیر مجاز نگهداری می شد، کشف و با توجه به حکم قضایی اموال ضبط شد.

اسراری بیان داشت: انبار های غیر مجاز نگهداری کالا پس از کشف پلمب شده و پرونده آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود که خوشبختانه با توجه به هماهنگی های به عمل آمده اداره کل تعزیرات حکومتی استان هم به صورت روزانه به پرونده ها رسیدگی و رای لازم را صادر می کند.

وی با اشاره به نقش گزارش های مردمی در کنترل بازار و جلوگیری از احتکار کالای اساسی و مورد نیاز مردم افزود: روز شنبه نیز 640 کارتن پودر رختشویی از یک انبار غیر مجاز در سنندج کشف شده است .

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: وضعیت بازار در استان کردستان مطلوب است و بازرسان بازرگانی و اصناف به شدت بر اوضاع بازار نظارت می کنند .