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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۲

کثرتگرایی در منطق بررسی شد

گرگ ریستال در قالب کتابی به بررسی رویکردهای مختلف منطقی و چالشهای متوجه منطق کلاسیک پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر رویکردهای مختلف به منطق بررسی و چالشهایی که متوجه برخی رویکردهای منطقی شده مورد توجه قرار می‌گیرند.

برخی از اصول منطق کلاسیک با گسترش منطق دچار چالش شده است. منطق صوری و ارسطویی در رهگذر زمان و تکامل این رشته دستخوش تغییراتی شده‌اند.

منطق شیوه درست تفکر است. در منطق چگونگی استنتاج از مفروضات مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی فرضهای اشتباه در تفکر وارد شوند با روش منطقی به نتایجی می‌رسیم که فرضهای اشتباه را به ما نشان می‌دهد. بر این اساس منطق دانش تشخیص استدلال درست از استدلال نادرست است.

در گذشته منطق صرفاً شاخه‌ای از فلسفه شمرده می‌شد ولی از اواسط  سالهای ۱۸۰۰ در ریاضیات و در دوران کنونی در دانش کامپیوتر نیز به آن می‌پردازند.
 
این کتاب با عنوان "کثرتگرایی در منطق" از سوی انتشارات کلارندون منتشر شده است.
کد مطلب 1187982

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