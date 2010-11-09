به گزارش خبرنگار مهر، "ژائو لی نیان" که دو سال قبل هدایت تیم ووشو بانوان کشورمان را در بخش ساندا برعهده داشت، در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی هدایت تیم ملی چین را برعهده دارد. وی روز گذشته در زمان تمرین دو عضو تیم بانوان در سالن تمرین حضور یافت و با منصوریان و آزادپور به گفتگو پرداخت.

اما ملی پوشان کشورمان که شنبه سب راهی چین شده بودند، پس از ورود به دهکده بازیها و استقرار در محل اسکان خود تاکنون سه جلسه تمرین را پشت سر گذاشتند. اعضای این تیم فاصله 40 کیلومتری دهکده تا محل تمرین را با اتوبوس طی کرده و در کنار اعضای تیم ملی چیت تمرینات خود را پشت سر گذاشتند.

محسن محمد سیفی، جواد آقایی و سجاد عباسی به همراه الهه منصوریان کیلوهای اضافی وزن خود را با انجام تمرینات اختصاصی از بین می برند تا صبح روز جمعه در مراسم وزنکشی شرکت نمایند.

براساس برنامه اعلام شده، عصر جمعه مراسم قرعه کشی مسابقات انجام خواهد شد و از روز شنبه رقابتها در هر دو بخش تالو و ساندا آغاز می شود. تیم ملی ووشو ایران با شش ووشکار در بخش ساندا و سه ووشوکار در بخش تالو در این دوره از مسابقات شرکت می کند.