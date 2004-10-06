قطر، حريف ايران در مرحله نيمه نهايي شد

به گزارش خبرنگار "مهر" چنانچه تيم قطر مقابل كره شكست مي خورد انگيزه تيم اردن براي پيروزي بر چين تايپه كاملا افزايش مي يافت چرا كه شانس اين تيم هم براي صعود به مرحله نيمه نهايي زياد مي شد اما پيروزي قطر بر كره به اين معنا بود كه برد و باخت اردن مقابل چين تايپه چندان تاثيري براي صعود اين تيم نداشت و فقط جاي قطر و كره براي اول و دوم گروه شدن، فرق مي كرد . بنابراين اردني ها با شادابي و انگيزه لازم براي پيروزي بر چين تايپه به ميدان نيامدند و همين موضوع باعث شد تا تيمي كه روز گذشته بر قطر پيروز شده بود از همان ابتدا در مقابل چين تايپه خود را تسليم احساس كند و نهايتاً بازنده باشد.

شايان ذكر است كه بازي تيم اميد ايران مقابل تيم قطر در مرحله نيمه نهايي روز پنجشنبه 16/7/83 ساعت 17 در تالار بسكتبال آزادي تهران برگزار خواهد شد و چين و كره هم در اين مرحله ساعت 19 به مصاف يكديگر مي روند تا برندگان، برگزاركننده ديدار نهايي و بازندگان برگزار كننده ديدار رده بندي در روز جمعه 18/7/83 باشند.

برنامه ادامه مسابقات بسكتبال اميدهاي آسيا

پنج شنبه 16/7/83

ساعت 9 صبح: مالزي - قزاستان

ساعت 11 صبح: كويت - ژاپن

ساعت13: چين تايپه - عراق

ساعت 15: لبنان - اردن

ساعت 17 : قطر - ايران

ساعت 19: چين - كره