محققان دانشگاه صنعتی شریف دستگاه تصفیه هوای نانویی ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضاییان بزاز مجری طرح با اشاره به اینکه دستگاههای تصفیه هوا از دو ساز و کار فیزیکی و یا شیمیایی برای تصفیه و تهویه هوا استفاده می کنند، افزود: دستگاههای تصفیه هوای فیزیکی، ذرات معلق و گرد و غبار را از بین می برند.



وی افزود: در این پژوهش با استفاده از یک فرایند شیمیایی، فیلترهایی را با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تولید کردیم که تحت مجاورت لامپ فرابنفش فعال می شود این فیلتر بوی محیط را که ناشی از ذرات آلی موجود در هوا است را تجزیه می کند و از بین می برد.



مجری طرح با اشاره به کاربردهای این دستگاه، یاداور شد: دستگاه تصفیه برای از بین بردن آلاینده های آلی ساخته شد از این رو می توان در صنایع گاز و پتروشیمی برای از بین بردن بوی H2S و مرکاپتان ها و در صنایع شیمیایی برای از بین بردن بوی مواد حلال مانند استون و الکل ها به کار برد.