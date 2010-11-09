بسته آموزشی «پیام نیکبختی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، این مجموعه شامل چهار کتاب با عناوین مدیریت تعارض همسران، تحکیم پیوند زناشویی، مهارتهای ارتباطی همسران و بهداشت روابط زناشویی همسران است و توسط گروه تالیفی شامل دکتر عاطف وحید، دکتر فرید، دکتر فهیمه لواسانی و محمدپور تألیف شده است.

کتاب مدیریت تعارض همسران شامل 8 فصل است که به نگرشها در تعارض همسران، منشأ تعارض و مدیریت تعارضات می پردازد.

مهارتهای ارتباطی همسران یکی از کتب این مجموعه است که در پنج فصل به بررسی الگوهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی و تحلیل ارتباط در تنش ها و تعارضات پرداخته است.

در کتاب تحکیم پیوند زناشویی که 9 فصل است مطالبی شامل تبیین ارتباط سالم زناشویی و تحکیم رابطه همسران و توصیه هایی برای تقویت این رابطه ارائه می گردد.

کتاب چهارم نیز بهداشت روابط زناشویی را تبیین می کند و نکات مهم و مورد نیاز همسران را در این رابطه تشریح می کند.

این چهار کتاب از مجموعه انتشارات جوان، ازدواج و خانواده است که به مناسبت روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا سلام الله علیهما و با همکاری موسسه جوانان آستان قدس و ستاد ازدواج سازمان بهزیستی کل کشور مجموعا در 40 هزار نسخه به چاپ رسیده است.