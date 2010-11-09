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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

همزمان با روز ازدواج اسلامی؛

بسته آموزشی «پیام نیکبختی» منتشر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مجموعه پیام نیکبختی برای زوجهای جوان تحت پوشش سازمان بهزیستی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، این مجموعه شامل چهار کتاب با عناوین مدیریت تعارض همسران، تحکیم پیوند زناشویی، مهارتهای ارتباطی همسران و بهداشت روابط زناشویی همسران است و توسط گروه تالیفی شامل دکتر عاطف وحید، دکتر فرید، دکتر فهیمه لواسانی و محمدپور تألیف شده است.

کتاب مدیریت تعارض همسران شامل 8 فصل است که به نگرشها در تعارض همسران، منشأ تعارض و مدیریت تعارضات می پردازد.

مهارتهای ارتباطی همسران یکی از کتب این مجموعه است که در پنج فصل به بررسی الگوهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی و تحلیل ارتباط در تنش ها و تعارضات پرداخته است.

در کتاب تحکیم پیوند زناشویی که 9 فصل است مطالبی شامل تبیین ارتباط سالم زناشویی و تحکیم رابطه همسران و توصیه هایی برای تقویت این رابطه ارائه می گردد.

کتاب چهارم نیز بهداشت روابط زناشویی را تبیین می کند و نکات مهم و مورد نیاز همسران را در این رابطه تشریح می کند.

این چهار کتاب از مجموعه انتشارات جوان، ازدواج و خانواده است که به مناسبت روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا سلام الله علیهما و با همکاری موسسه جوانان آستان قدس و ستاد ازدواج سازمان بهزیستی کل کشور مجموعا در 40 هزار نسخه به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1187996

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