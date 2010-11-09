آسمان شهاب باران می شود/ بارش 50 شهاب در ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شهابی ثوری بارش شهابی سالیانه ای است که بر اثر برخورد ذرات برجای مانده از دنباله دار "انکه" با جو زمین پدید می آید. از آنجایی که نقطه نور باران این بارش شهابی در صورت فلکی ثور قرار دارد، اخترشناسان سالها پیش آن را بارش شهابی ثوری نامیدند.

بارش ثور شمالی از 3 مهر ماه آغاز می شود و تا 4 آذر ماه به اوج بارش می رسد. تعداد شهابهای این بارش در ساعت ZHR 50 شهاب در ساعت و سرعت آن 29 کیلومتر بر ثانبه می شود.

در مقایسه با اغلب بارشهای شهابی که بازه فعالیتشان تنها چند روز است، بارش شهابی ثور طولانی ترین زمان شهاب باران را دارد به گونه ای که چند هفته طول می کشد.



دانشمندان بر این باور هستند که دنباله دار "انکه" و شهابهای ثوری بقایای دنباله دار بسیار بزرگی هستند که در حدود 20 تا 30 هزار سال پیش از هم پاشیده و به چند تکه بزرگتر و مقادیر انبوهی از ماده میان سیاره ای تبدیل شد. بخش بزرگی از این مواد و قطعات حجیم هنوز در فضای داخل منظومه شمسی جولان می دهند و هرازگاهی در دام میدان گرانشی زمین یا یکی دیگر از سیارات گرفتار می شوند.