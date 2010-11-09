گفتگوهای ایران و 1+5 بزودی در ترکیه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عبدالله گل گفت: ترکیه انتظار دارد تا خیلی زود گفتگوها بین ایران و گروه1+5 در خصوص حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران برگزار شود.

گل که روز گذشته در دانشگاه آکسفورد صحبت می کرد، افزود: در نتیجه تحولات اخیر شما شنیده اید که ترکیه میزبان نشست هسته ای در رابطه با ایران خواهد بود و این اتفاق بزودی صورت خواهد گرفت. ما بر این باوریم که گفتگوها و مذاکرات تدابیر مهم اعتماد سازی و گامی به سوی یک راه حل دیپلماتیک هستند.

این مقام ترک همچنین در رابطه با احتمال بروز درگیری در منطقه، گفت: ما جنگی را در همسایگی خود داشتیم و نمی خواهیم درگیری دیگری را تجربه کنیم به همین دلیل در تلاش هستیم این اطمینان را بدهیم که مسائلی از این دست می تواند از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود.