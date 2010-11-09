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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

شبکه اتوماسیون فرودگاه رشت توسعه یافت

شبکه اتوماسیون فرودگاه رشت توسعه یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت از خریداری، نصب و راه اندازی تجهیزات جدید برای توسعه شبکه اتوماسیون و برقراری خط اختصاصی اینترانت در این فرودگاه خبر داد.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات جدید برای توسعه شبکه اتوماسیون و برقراری خط اختصاصی اینترانت در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، قابلیتهای این شبکه ارتقاء و امنیت آن افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: چهار دستگاه سرور، یک نسخه آنتی ویروس جدید، یک دستگاه مودم اینترانت، یک دستگاه سوئیچ، یک دستگاه مودم DSLAM، نرم افزار VMWARE و نرم افزار برید خریداری و درمرکز شبکه اتوماسیون فرودگاه بین المللی رشت نصب و باعث تقویت این شبکه شد.

مدیر کل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: خط اختصاصی اینترانت نیز برای ارتقاء امنیت این شبکه و ارتباط دبیرخانه این اداره کل با دبیرخانه شرکت فرودگاههای کشور از شرکت مخابرات استان گیلان خریداری و برقرار شد.

وی با اعلام اینکه  واحد IT فرودگاه رشت به مدت دو ماه از سوی واحد شبکه پیامهای هوانوردی این اداره کل مدیریت می شود، خاطر نشان کرد: در این مدت افزون بر یک میلیارد و 100میلیون ریال برای این امور هزینه شده است.

رضوانی همچنین از ارائه سرویس اینترنت رایگان در سالنهای ورودی و خروجی ترمینال این فرودگاه خبر داد و یادآورشد: سرویس اینترنت نقطه به نقطه با پهنای باند اختصاصی 512 کیلوبیت برثانیه به صورت 24 ساعته بر روی بستر بی سیم ( Wire Less ) به مسافران در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت سرویس ارائه می دهد.

کد مطلب 1188012

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