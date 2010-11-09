ثبت 6457 ازدواج از ابتدای سال 89 در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمود رضا یزدانی شامگاه دوشنبه در همایش زوجهای خوشبخت ایرانی اظهار داشت: در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور درکارگروه فرهنگ و هنر داشتیم دو مصوبه در حوزه ازدواج جوانان به تصویب هیئت دولت رسید.

وی ازجمله فعالیتهای سازمان ملی جوانان در حوزه ازدواج را افتتاح شبکه فعالان ازدواج "شفا" اعلام کرد و افزود :این موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی به مناسبت هفته ازدواج آماده ارائه مشاوره رایگان به جوانان درحوزه ازدواج است.



وی ابراز امیدواری کرد با برپائی نمایشگاه زوج خوشبخت توسط سازمان جوانان با همکاری دستگاههای اجرائی استان گامی درارائه محصولات فرهنگی در راستای ازدواج به هنگام، آسان وپایدار صورت پذیرد.



وی گفت: برای شناسایی زوجهای خوشبخت با مهریه پایین، سامانه ای اینترنتی در این استان راه اندازی شده تا زوجهای جوان که معیارهای تدوین شده برای ازدواج آسان را رعایت کرده اند نسبت به معرفی خود اقدام کنند.



یزدانی تصریح کرد: تاکنون 52 زوج جوان با مهریه 14 سکه و پایین تر در استان خراسان شمالی در این پایگاه نام نویسی کرده اند که 21 زوج خوشبخت از بین خانواده ها شناسایی شده است.



مدیر دفتر نمایندگی سازمان ملی جوانان در استان خراسان شمالی افزود: نمایندگی سازمان ملی جوانان در استان برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و با مهریه پایین تمام این زوجهای جوان را با هزینه این سازمان به زیارت حرم ملکوتی امام رضا(ع) اعزام می کند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی نیز دراین همایش گفت: یکی از علتهایی که باعث شده است کانون خانواده کارکرد خود را از دست بدهد دور شدن از تعالیم الهی است.



سید کریم سجادی مدنظر قرار دادن تعالیم الهی درانتخاب همسر، اقتصاد و معیشت خانواده را عاملی برای نداشتن شکاف در کانون خانواده عنوان کرد و افزود: در جوامع غربی یکی از دلایل نا بسامانی جامعه دور شدن از مسائل اخلاقی برگرفته از تعالیم الهی است.



وی استفاده سوء از فناوری اطلاعات را عاملی برای کارکرد نادرست کانون خانواده در جوامع غربی اعلام کرد واظهار داشت: تولد سالانه 100 هزار و 300 فرزند نامشروع در آمریکا و سقط 100 هزار 100 جنین در این کشور نشان دهندی بی وبندوباری در جوامع غربی است.



وی گفت: کانون خانواده در نظام جمهوری اسلامی محل تعلیم وتربیت است و برای خانواده همان نقشی تعریف می شود که سایر دستگاههای آموزشی فرهنگی دارند وادامه داد: اگر ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم باید اصول، آداب، اخلاق وضروریات دین را در زنگی روزمره خود اعمال کنیم ودر حد حرف نباشیم.



در همایش زوجهای خوشبخت ایرانی در خراسان شمالی 52 زوج خوشبخت با مهریه 14سکه وکمتر حضور داشتند.