هشت هزار خودرو در گلستان مشمول بسته های حمایتی هستند

علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با بیان اینکه اکنون این پرسش وجود دارد که چه زمانی طرح هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل آغاز می شود، افزود: هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل از چند ماه قبل و بخشی نیز از سال 86 آغاز شد.

وی اظهار داشت: اگر بنزین از سال 86 سهمیه بندی نمی شد، امروز مشکل داشتیم، در حالیکه امروز مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان به کمکهای دولت به فعالین حمل و نقل اشاره کرد و گفت: اولین کمک این است که 51 هزار تومان از هزینه بیمه تامین اجتماعی این افزاد را دولت می پردازد و 41 هزار تومان آن را خود افراد می پردازند.



وی ادامه داد: شارژ کارتهای سوخت از سوی بانکها و شناسایی وانت بارهای شاغل در حمل و نقل از دیگر کمکهای دولت است.

لطفی اظهار داشت: در مجموع بیش از 53 هزار دستگاه در ناوگان حمل و نقل استان فعالیت دارند.