نتانیاهو در آمریکا خواستار توقف برنامه هسته ای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، "بنیامین نتانیاهو" که شب گذشته در مجمع عمومی فدراسیونهای یهودیان شمال آمریکا در نیواورلئان سخن می گفت در ادامه مدعی شد: بزرگترین تهدید پیش روی جهان چشم انداز وجود ایران هسته ای است.

وی در ادامه خصومت ورزی با ملت ایران گفت: ایران از حزب الله در لبنان و از حماس در غزه حمایت می کند. با آمریکا در عراق و افغانستان مقابله می کند، در عربستان سعودی برای خود جایگاه تعریف کرده و امروز شاهد آن هستیم که تهران حتی در آمریکای لاتین نیز نفوذ کرده است. تصور کنید که ایران این کارها را بدون داشتن سلاح هسته ای انجام داده و حال اگر این کشور سلاح هسته ای در اختیار داشته باشد چکار می کند؟

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی و نخست وزیر افراطی آن تلاش می کنند تا با فریفتن جهانیان، غرب را ترغیب به ماجراجویی علیه ایران بکنند و این در حالی است که روز گذشته "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد جنگ و حمله نظامی گزینه مناسبی برای رویارویی با ایران نیست.