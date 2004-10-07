بوش:صدام مي توانست سلاح كشتار جمعي در اختيار تروريستها قرار دهد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا بار ديگر اعلام كرد كه صدام رئيس جمهور سابق عراق خطرناك بود چرا كه مي توانست سلاح كشتار جمعي را دراختيار تروريستها قرار دهد ويا اطلاعاتي را براي ساخت سلاح كشتار جمعي در اختيار آنها قراردهد.



بوش در سخناني درپنسيلوانيا ، صدام را يك خطر واقعي وحقيقي توصيف كرد و گفت كه وي اين امكان را در اختيار داشت تا سلاح هاي كشتار جمعي را به تروريستها بدهد.



وي همچنين با انتقاد شديد از جان كري كانديداي دموكرات انتخابات آتي رياست جمهور آمريكا گفت: پيشنهاد كري براي مبارزه با تروريسم، آمريكا را ضعيف و جهان را بيشتر خطرناك مي سازد.



رئيس جمهور آمريكا بار ديگر جنگ عليه عراق را توجيه كرد و گفت: تروريستها كه هزاران تن را بوسيله هواپيماهاي ربوده شده به قتل رساندند قصد داشتند تا با استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي تعداد بيشتري را به مرگ بكشانند؛ تمامي اماكني كه تروريستها مي توانند درآن سلاح هاي كشتار جمعي بيابند بايد مورد توجه قرار گيرد و رژيم صدام در اين چارچوب بود.



وي تاكيد كرد : " پس از حمله 11 سپتامبر آمريكا به ارزيابي كوچكترين عوامل تهديد پرداخت. ما مجبور بوديم هر نقطه اي كه امكان حضور تروريستها براي تهيه سلاح از آنجا بود را به دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم كه در نتيجه اين تحقيقات به رژيم ديكتاتور صدام حسين منتهي شد."

وي افزود: همه مي دانيم كه صدام در گذشته از سلاح هاي كشتارجمعي استفاده كرده است .

بوش افزود: " ما مي دانستيم كه ديكتاتور عراق سابقه استفاده ازتسليحات كشتار جمعي را دارد و اين مسئله باعث شد تا كارگزاران جمهوريخواه و دموكرات آمريكا، صدام را در ليست حاميان تروريسم قرار دهند."

به گزارش مهر، رئيس جمهوري آمريكا با تلاش براي جلب رأي بيشتري در انتخابات ماه نوامبر و سرپوش گذاشتن بر اشتباهات محرزخود در مورد حمله آمريكا به عراق گفت: " بايد پذيرفت رها كردن صدام خطر و تهديدي جدي براي تمام جهانيان بود زيرا اين احتمال وجود داشت كه وي تسليحات كشتار جمعي، مواد و اطلاعات مورد نياز تروريستها را در اختيار شبكه هاي تروريستي قرار دهد و با تجربه حمله 11 سپتامبر ما ديگر نمي توانستيم چنين ريسكي را بپذيريم."

وي در پايان با تشكر از مردم آمريكا براي درك دولت در پيشبرد اين مسئله خاطر نشان كرد كه حضور نيروهاي آمريكايي در عراق براي به نتيجه رسيدن جنگ با تروريسم ضروري است."