فیفا 100 هزار دلار به دروازه بان توگو اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر، رئیس فیفا، در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که 25 هزار دلار به اوبیلاله پرداخت می کند اما این مبلغ را به 100 هزار دلار افزایش داد.

اتوبوس حامل تیم توگو در ماه ژانویه سال جاری در حالی که عازم آنگولا، محل برگزاری رقابت های جام ملت های آفریقا بود، مورد حمله تروریستی واقع شد و راننده، کمک مربی و یک خبرنگار جان خود را از دست دادند. اوبیلاله هم در ابتدا عنوان شده بود که به دلیل شدت جراحات شکم و پشت جان خود را از دست داده اما با انتقال به آفریقای جنوبی از مرگ نجات یافت.

فدراسیون فوتبال فرانسه پیش تر موافقت خود را با پرداخت 65 هزار یورو به این دروازه بان اعلام کرده بود. اوبیلاله در عضویت باشگاه "پونتیوی" فرانسه است.

فیفا در مطلبی بر روی سایت خود نوشت: فیفا 100 هزار دلار به دروازه بان تیم ملی فوتبال توگو، کوجووی اوبیلاله، که در ماه ژانویه در "کابیندا"ی آنگولا مورد حمله تروریستی واقع شد، اهدا می کند. این دروازه بان 25 ساله که در عضویت باشگاه فرانسوی "پونتیوی" بوده در تاریخ 8 ژانویه بشدت دچار آسیب دیدگی شد.