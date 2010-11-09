به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در دانشگاه آپالاچی، روز سه‏شنبه، 16 نوامبر (25 آبان ماه) با سخنرانی مایکل فانک دیکارد (دانشگاه لینور- لین) درباره "اخلاق کشتن در جنگ" و روز پنج‏شنبه، 18 نوامبر (27 آبان ماه) با نمایش فیلم مستند "فیلم ناتمام"، اثر یائیل هرسونسکی درباره ساخت فیلم تبلیغاتی نازیها با عنوان "گتوی ورشو" برگزار خواهد شد.

یونسکو از سال 2002، سومین پنج‏شنبه ماه نوامبر هرسال را به نام روز جهانی فلسفه نامگذاری کرده است که به این مناسبت هرسال در یک کشور مراسمی ویژه در این باره برگزار می‏شود و سایر کشورها و دانشگاهها نیز برنامه‏هایی را به این مناسبت برپا می‏کنند.

ایران، میزبان مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در سال جاری است که از سی‏ام تا دوم آذرماه، با موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در کتابخانه ملی برگزار می‏شود.