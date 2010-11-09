به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در دانشگاه آپالاچی، روز سهشنبه، 16 نوامبر (25 آبان ماه) با سخنرانی مایکل فانک دیکارد (دانشگاه لینور- لین) درباره "اخلاق کشتن در جنگ" و روز پنجشنبه، 18 نوامبر (27 آبان ماه) با نمایش فیلم مستند "فیلم ناتمام"، اثر یائیل هرسونسکی درباره ساخت فیلم تبلیغاتی نازیها با عنوان "گتوی ورشو" برگزار خواهد شد.
یونسکو از سال 2002، سومین پنجشنبه ماه نوامبر هرسال را به نام روز جهانی فلسفه نامگذاری کرده است که به این مناسبت هرسال در یک کشور مراسمی ویژه در این باره برگزار میشود و سایر کشورها و دانشگاهها نیز برنامههایی را به این مناسبت برپا میکنند.
ایران، میزبان مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در سال جاری است که از سیام تا دوم آذرماه، با موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در کتابخانه ملی برگزار میشود.
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