مکالمات حجاج ایرانی از چهار میلیون دقیقه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معدنی پور مدیر کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در این باره گفت: این میزان مکالمه به واسطه یک میلیون و 994هزار و681 تماس گرفته شده از سوی هموطنان با عربستان و بر عکس برقرار شده است.

سرپرست تیم اعزامی وزارت ارتباطات به مکه افزود: طی این مدت و از مجموع مکالمات صورت گرفته، حدود یک میلیون و 605 هزار و927 تماس از ایران به عربستان بوده و 388 هزار و 754 تماس از عربستان به ایران صورت گرفته است.

معدنی پور تصریح کرد: زیرساخت به منظور تأمین و ارتقای کیفی ارتباطات حجاج ایرانی در عربستان، وضعیت ارتباطی ایران را با این کشور به طور ویژه کنترل و مدیریت می کند. بر همین اساس شمار کانال های ارتباطی مستقیم بین دو کشور به 1100 کانال افزایش یافت.

مدیر کل کنترل وهماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: علاوه بر افزایش مسیرهای مستقیم، مسیرهای ترانزیت بین ایران و عربستان نیز به 10 کشور افزایش یافته است .

وی در ادامه تاکید کرد: هدف از این اقدام افزایش امنیت مسیرهای ارتباطی بین دو کشور و ایجاد راحتی و سهولت در برقراری ارتباط بین حجاج محترم و هموطنان بوده است.

معدنی پور افزود: علاوه بر این، شرکت ارتباطات زیرساخت پیش بینی های لازم را برای پشتیبانی ارتباطات زائران ایرانی از طریق راه اندازی مسیرهای دوم و سوم پشتیبان داشته است.

وی تصریح کرد: همه ساله همزمان با ایام حج حدود 100 هزار زائر ایرانی عازم کشور عربستان می شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به عنوان متولی ارتباطات بین الملل کشور امکان برقراری رومینگ بین الملل، تلفن بین الملل و دیتا را برای این عزیزان فراهم می کند و علاوه بر برقراری امکانات ارتباطی یاد شده، ظرفیت مورد نیاز ارتباطات زائران ایرانی را به مقصد کشورمان تامین می کند.