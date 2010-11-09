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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

مکالمات حجاج ایرانی از چهار میلیون دقیقه گذشت

مکالمات حجاج ایرانی از چهار میلیون دقیقه گذشت

شرکت ارتباطات زیرساخت در 16 روز نخست آغاز مراسم حج امسال، چهار میلیون و 500 هزار دقیقه مکالمه بین ایران و عربستان را با موفقیت برقرار کرد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 46 درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معدنی پور مدیر کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در این باره گفت: این میزان مکالمه به واسطه یک میلیون و 994هزار و681 تماس گرفته شده از سوی هموطنان با عربستان و بر عکس برقرار شده است.

سرپرست تیم اعزامی وزارت ارتباطات به مکه افزود: طی این مدت و از مجموع مکالمات صورت گرفته، حدود یک میلیون و 605 هزار و927 تماس از ایران به عربستان بوده و 388 هزار و 754 تماس از عربستان به ایران صورت گرفته است.
 
معدنی پور تصریح کرد: زیرساخت به منظور تأمین و ارتقای کیفی ارتباطات حجاج ایرانی در عربستان، وضعیت ارتباطی ایران را با این کشور به طور ویژه کنترل و مدیریت می کند. بر همین اساس شمار کانال های ارتباطی مستقیم بین دو کشور به 1100 کانال افزایش یافت.
 
مدیر کل کنترل وهماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: علاوه بر افزایش مسیرهای مستقیم، مسیرهای ترانزیت بین ایران و عربستان نیز به 10 کشور افزایش یافته است .
 
وی در ادامه تاکید کرد: هدف از این اقدام افزایش امنیت مسیرهای ارتباطی بین دو کشور و ایجاد راحتی و سهولت در برقراری ارتباط بین حجاج محترم و هموطنان بوده است.
 
معدنی پور افزود: علاوه بر این، شرکت ارتباطات زیرساخت پیش بینی های لازم را برای پشتیبانی ارتباطات زائران ایرانی از طریق راه اندازی مسیرهای دوم و سوم پشتیبان داشته است.
 
وی تصریح کرد: همه ساله همزمان با ایام حج حدود 100 هزار زائر ایرانی عازم کشور عربستان می شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به عنوان متولی ارتباطات بین الملل کشور امکان برقراری رومینگ بین الملل، تلفن بین الملل و دیتا را برای این عزیزان فراهم می کند و علاوه بر برقراری امکانات ارتباطی یاد شده، ظرفیت مورد نیاز ارتباطات زائران ایرانی را به مقصد کشورمان تامین می کند.
کد مطلب 1188054

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