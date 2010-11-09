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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

برتری قاطع کشتی بهشهر در مسابقات دسته یک کشور

برتری قاطع کشتی بهشهر در مسابقات دسته یک کشور

ساری - خبرگزاری مهر: تیم منتخب کشتی بهشهر در مسابقات کشتی دسته یک باشگاه های کشور توانست نماینده کردستان را با شکست بدرقه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار این دو تیم از گروه نخست رقابتها دوشنبه شب در شهرستان بهشهر برگزار که طی آن تیم منتخب کشتی این شهرستان با نتیجه 6 بر یک، میهمان کردستانی خود را مغلوب کرد.

در پایان هفته دوم دور برگشت مسابقات کشتی آزاد لیگ دسته یک باشگاه های کشور، تیم منتخب کشتی شهرستان بهشهر در گروه نخست، همچنان صدرنشین است.

نتایج انفرادی این مسابقه در وزنهای مختلف نیز مشخص شد که در 55 کیلوگرم فرزاد عموزاده برابر جلال امینی پیروز شد، در60 کیلوگرم جواد داداشی برابر زانیار شیخ‌ احمدی به برتری دست یافت.

در66 کیلوگرم تیم تربیت بدنی کردستان نماینده ای نداشت و ابراهیم نصیری از تیم منتخب کشتی شهرستان بهشهر برنده شد.

در74 کیلوگرم تیم تربیت بدنی استان کردستان نماینده ای نداشت وعباس رنجبر از تیم منتخب کشتی شهرستان بهشهر برنده اعلام شد.

در84 کیلوگرم فواد طاهرنژاد نخستین و تنها پیروزی تربیت بدنی کردستان را برابر با حافظ باقری از تیم منتخب بهشهر رقم زد.

در96 کیلوگرم محمد متین زاده با امتیاز از سد علی اصغری گذشت و در وزن 120 کیلوگرم باقر شمس ناتری با اقتدار فرزین علی‌ پناه را خاک کرد.

کد مطلب 1188057

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