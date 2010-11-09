برگزیدکان جشنواره تئاتر لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هیئت داوران جشنواره پس از بررسی در بخشهای مختلف برگزیدگان را به این شرح معرفی کرد.

در بخش بروشور لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به سید مصطفی جوانبخت طراح بروشور نمایش نیمرخ شبرنگ اهدا شد. هیئت داوران جشنواره در بخش طراحی گریم و لباس کسی را شایسته تقدیر ندانست.

جهانگیر لطفی برای موسیقی نمایش نخل و کوسه عنوان نخست جشنواره را در بخش موسیقی از آن خود کرد. در بخش طراحی صحنه نیز هیئت داوران سه انتخاب داشت که حدیث حسنوند طراح دکور نمایش آپارتمان شماره جنگ، وحید راد طراح دکور نمایش راز روغن مقدس و مرتضی آذرفر طراح دکور نخل و کوسه به ترتیب حائز عناوین اول تا سوم شدند.

هیئت داوران در بخش بازیگری ضمن تقدیر از لیلی فرهادی بازیگر نمایش سه روایت از خون و ماتیک و محمد توکلی بازیگر نمایش نخل و کوسه نفرات برتر را به ترتیب زیر معرفی کردند.

در بخش بازیگری زن هیئت داوران با تقدیر از بازی حدیث امیری بازیگر نیمرخ شبرنگ و ناهید گودرزی بازیگر نخل و کوسه، رتبه اول بازیگری را به فاطمه سرمدی بازیگر راز روغن مقدس اهدا کرد.

همچنین در این بخش معصومه رضایی بازیگر نمایش آپارتمان شماره جنگ و کبری لیریایی بازیگر نمایش سه روایت برای خون و ماتیک به طور مشترک دوم و فریده دوشابی برای بازی در نمایش عروسی خون و مریم کاوه ای بازیگر نمایش مویه به طور مشترک سوم شدند.

هیئت داوران جشنواره تئاتر استان لرستان همچنین در بخش بازیگری مرد با تقدیر از حجت عالی منش، حسین امیدی و حجت یکتا جایزه اول این بخش را به علی قائد برای بازی در نمایش راز روغن مقدس اهدا کرد.

همچنین در این بخش یوسف لطفی بازیگر نمایش راز روغن مقدس و مصطفی کوشکی بازیگر نمایش آپارتمان شماره جنگ به طور مشترک دوم و غلامعباس گودرزی بازیگر نمایش عروسی خون و رضا بهمنی بازیگر نمایش راز روغن مقدس به طور مشترک سوم شدند.

شهاب امرایی نویسنده نمایش راز روغن مقدس و مصطفی کوشکی نویسنده نمایش آپارتمان شماره جنگ نیز بنابر رای هیئت داوران به طور مشترک عنوان نخست نمایشنامه نویسی را کسب کردند.

همچنین در بخش نمایشنامه نویسی یدالله شعبان نویسنده نمایش نیمرخ شبرنگ حائز عنوان دوم شد و امیر بهبودنیا نمایشنامه نویس بعد از یک ماه و چند روز و... و یوسف رضا مرادیان نمایشنامه نویس مویه به طور مشترک سوم شدند.

هیئت داوران در بخش کارگردانی نیز ضمن تقدیر ویژه از پژمان شاهوردی برای نماش عروسی خون، عنوان نخست را به طور مشترک به شهاب امرایی کارگردان نمایش راز روغن مقدس و مصطفی کوشکی کارگردان نمایش آپارتمان شماره جنگ اهدا کرد.

در نهایت پرونده جشنواره بیست و دوم تئاتر استان لرستان با معرفی دو نمایش راز روغن مقدس و آپارتمان شماره جنگ به عنوان نمایش های برتر برای حضور در جشنواره منطقه ای بسته شد.

بیست و دومین جشنواره تئاتر استان لرستان از 15 تا 17 آبان ماه سال جاری با اجرای 9 گروه نمایشی در تالار شهید آوینی خرم آباد برگزار شد.